Los penaltis dan vida al Real Murcia en la Copa del Rey (1-1)

El Real Murcia se ha clasificado para la siguiente ronda de la Copa del Rey. Con la llegada de Adrián Colunga al banquillo también llegó la primera alegría después de prácticamente dos meses. El resultado de 1-1 obligó a que la eliminatoria se decidiera desde la tanda de penaltis y ahí el cuadro grana estuvo más acertado, o menos desacertado. En líneas generales se clasificó el que más lo mereció y el que más lo buscó.

Era el estreno de Adrián Colunga como técnico del Real Murcia. Existe la duda de si está en el banquillo como técnico interino o no, ya que Felipe Moreno le ha dado dos partidos para demostrar su valía y ganarse el puesto como entrenador del primer equipo con todas las de la ley. Lo cierto es que en su puesta en escena, de primeras, el técnico asturiano fue valiente. Salió con un once inesperado, sorprendente y pensando en el partido copero, pero también con un ojo en el domingo, asumiendo la importancia que tiene para el equipo el duelo ante el Betis Deportivo. Se quedaron en el banquillo jugadores como Flakus, Cristo Romero o Jorge Mier, que serán indiscutibles en la ciudad hispalense. Además, salió con un once en el que estaban los canteranos Rubén Vila y Héctor Pérez, apostó por Palmberg como enganche detrás de Ekain y tomó la decisión de colocar a Moyita escorado a banda derecha. Decisiones sorprendentes y que desprendían personalidad.

Lo cierto es que se vio un aire nuevo en cuanto a fútbol. Ese centro del campo tan poblado provocó que el equipo tuviera más balón y que el esférico se acercara al área rival de manera continuada, nada que ver con lo visto en Elda unos días antes. Eso sí, nada del otro mundo. El Real Murcia parte de un nivel tan sumamente bajo que cualquier brote verde se valora.

Iban transcurriendo los minutos en el primer tiempo y se mantenía el choque con un sorprendente 0-0, ya que hubo varias ocasiones claras para que se desnivelara el marcador, no porque un equipo fuera muy superior al rival. Por parte del Real Murcia, la eficaz conexión Palmberg-Bustos provocó que el extremo zurdo mostrara su mejor versión como murcianista. El ex de la Ponferradina tuvo una buena ocasión desde el pico del área, pero su disparo se marchó a córner. En ese saque de esquina, estuvo cerca un defensor del Antequera de meterse el balón en su portería, pero el palo fue su aliado para evitar el primer tanto grana. Por parte del Antequera, en el minuto 27, una salida desafortunada de Gazzaniga dejó que Isaac rematara sin oposición y con la portería libre, pero su testarazo se marchó por centímetros.

Un instante del encuentro disputado entre el Real Murcia y el Antequera en la Copa del Rey. / Juan Carlos Caval

Finalmente, fue desde el punto de penalti cuando se encontró el Real Murcia con la oportunidad para adelantarse en el marcador. Un robo en campo contrario de Ekain hizo que el atacante vasco intentara un recorte dentro del área que provocó que Raúl Jiménez cortara el balón con la mano. El propio Ekain no perdonó desde los once metros y anotó el 1-0 engañando a Samu Pérez. El cuadro murcianista volvía a saborear lo que era estar por delante en un partido, circunstancia que no ocurría desde el 14 de septiembre.

Cantada y empate

La reanudación arrancó con cambios, primero dos sustituciones tras el descanso (Jorge Mier y Juan Carlos Real) y después tres cambios más, cuando solo habían transcurrido diez minutos. Todos ellos con 1-0 en el marcador y con la sensación de que Colunga estaba pensando en el choque copero, pero sobre todo en la ‘final’ del domingo. Un minuto después del triple cambio llegó el empate del Antequera. En un disparo lejanísimo del lateral zurdo del Antequera Edu Sánchez, el esférico entró prácticamente por el centro de la portería en una cantada de Gazzaniga que no hizo un buen movimiento y además quedó tocado y tuvo que ser atendido por las asistencias. Una vez más al Real Murcia le ocurrió una circunstancia.

Desde ese gol hasta el final del tiempo reglamentario, se vio a un Real Murcia sin capacidad de hacer daño al Antequera, mientras que su rival no tenía ningún interés en arriesgar, dando el empate por bueno y simplemente esperando su oportunidad. Uno no podía y otro no quería.

La prórroga mantuvo el mismo guion del segundo tiempo. Un conjunto murcianista que se veía reflejado en el ímpetu de Pedro Benito en cada acción que hacía. Mucho corazón, intento de verticalidad, pero muchas dificultades en hacer daño. Flakus, en el minuto dos del tiempo extra, tuvo una buena ocasión al revolverse dentro del área, pero su zurdazo salió rechazado a córner.Adrián Colunga mandó un mensaje a sus jugadores con el sexto cambio, el permitido cuando hay una prórroga, dando entrada a Pedro León por Sekou. Ese cambio expoleó a un cuadro grana que subió líneas y cada vez pisaba el área rival con más regularidad. En una de ellas, Jorge Mier apuró línea de fondo y le envió un balón preciso a Flakus que no llegó por milímetros. En el minuto 104 llegó la más clara y también tuvo al delantero esloveno como protagonista. Su remate de cabeza, cuando los más de 10.000 aficionados murcianistas que acudieron al feudo grana cantaban gol, se encontró con una estirada milagrosa de Samu Pérez.

En la segunda parte de la prórroga, el cuadro grana no fue tan incisivo como en el primer periodo del tiempo extra, pero en un córner en la última jugada estuvo a punto de llevarse el triunfo. El balón, rematado por un defensor andaluz, se estrelló en el palo.

La tanda de penaltis, decisiva

Todo quedó para la mal llamada ‘lotería de los penaltis’ y ahí el cuadro murcianista sali vencedor. Marcaron solo Pedro León y Flakus, pero fue suficienteporque el cuadro andaluz falló cuatro de los cinco penaltis que lanzó. Una alegría que hacía mucha falta.