Nuut Gourmet Infante: El 'club de barrio' vuelve a Primera con la intención de quedarse

El AD Infante afronta una temporada histórica. El club del barrio del sur de Murcia vuelve a Primera División Nacional Femenina, un hito que representa tanto un premio al trabajo bien hecho como un nuevo punto de partida. Consciente de la exigencia y el alto nivel competitivo que caracteriza a esta categoría, el equipo encara el desafío con la misma ilusión, compromiso y espíritu de superación que siempre han definido a la entidad.

Este salto deportivo es el reflejo de un proyecto sólido, cimentado en la formación y el crecimiento de sus jugadoras. De hecho, 11 de las integrantes que forman parte de la dinámica del primer equipo han pasado por la cantera del AD Infante, lo que demuestra la apuesta real del club por el desarrollo del talento local. Ver a tantas jóvenes que crecieron en las pistas del Infante defender ahora el escudo en categoría nacional es «motivo de orgullo» para toda la familia del club.

Estar Primera Nacional Femenina no solo supone un paso adelante para el equipo sénior, sino también para toda la estructura del club. El objetivo del club es asentarse en la categoría, competir con ambición y, al mismo tiempo, mantener la filosofía que siempre ha guiado al AD Infante: que las jugadoras puedan progresar en su formación deportiva sin renunciar a sus estudios, combinando con éxito la pasión por el baloncesto y su desarrollo académico y personal.