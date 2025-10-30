Merecida recompensa al buen trabajo con la cantera

El Ciudad Molina Basket logró en la temporada 24-25 un hito histórico. Con el presupuesto más bajo de la categoría y una plantilla compuesta solo por jugadores de la Región, no sólo consiguió el ascenso a Segunda FEB, sino que se proclamó campeón de la categoría. La inolvidable fase final en Gijón, venciendo a los locales en el partido decisivo con un triple en el último suspiro, forma parte de la historia del baloncesto regional.

El club se distingue por su trabajo en categorías de formación, siendo el que más equipos y licencias tiene en la Federación Murciana. Su decidida apuesta por la cantera y su trabajo en la formación de jugadores y entrenadores se ven ahora recompensados con este estreno en Segunda FEB.

En esta temporada, su principal objetivo es disfrutar y hacer disfrutar a su afición. Para competir cada partido, la plantilla se ha reforzado con jugadores experimentados como Raül Timoner, el anotador Andi Duval o Carlos Toledo. También se han incorporado jóvenes de gran proyección como Mike Mukendi o Pol Campeny.

Los recién llegados se unen al bloque de jugadores que lograron el ascenso. Entre ellos, nombres que llevan más de una década en el club. Juan Cascales, Pablo Parra, Juan Ignacio Tavelli, René Cadme o Fran ‘Voltios’ Hernández son brillantes ejemplos de la inagotable cantera molinense.