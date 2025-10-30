El Jimbee Cartagena arranca con autoridad en Europa (5-0)

El regreso del Jimbee Cartagena a la UEFA Futsal Champions League no pudo comenzar de mejor manera. El conjunto cartagenero se impuso con rotundidad al Kauno Zalgiris (5-0) en el primer encuentro de la Ronda Principal disputado en la ciudad polaca de Gliwice. El partido que apenas tuvo historia y que sirvió para confirmar el excelente momento del equipo de Duda, muy superior en todos los aspectos al vigente campeón de Lituania.

Desde el pitido inicial, el Jimbee dejó claro que no estaba dispuesto a permitir ningún sobresalto. Su presión alta, la intensidad en la recuperación y la fluidez en ataque desbordaron a un rival que apenas pudo salir de su pista en los primeros minutos. El primer gol no tardó en llegar: Waltinho abrió la cuenta con una acción individual marca de la casa, desbordando a su par y cruzando el balón con precisión imposible para el meta rival.

Apenas hubo tiempo para celebrar el tanto cuando llegó el segundo. En un error garrafal del guardameta lituano, que perdió el balón en zona comprometida, Tomaz aprovechó para marcar desde su propio campo con una preciosa vaselina que arrancó los aplausos de los pocos espectadores presentes en el pabellón. Con el 2-0 en el marcador, el Jimbee jugaba a placer.

El Zalgiris intentó reaccionar, adelantó líneas y trató de inquietar la meta de Chemi, pero el dominio cartagenero era absoluto. Las ocasiones se sucedían una tras otra, y antes del descanso llegó el tercero. Pablo Ramírez, que fue duda hasta última hora, desbordó por banda y asistió a Juninho, que solo tuvo que empujar el balón a la red para poner el 3-0 con el que se llegó al intermedio.

Los jugadores del Jimbee celebran uno de los tantos / Prensa Jimbee Cartagena

La segunda parte mantuvo el mismo guion. El equipo de Duda bajó ligeramente la intensidad, consciente de que en menos de 24 horas debía afrontar su segundo compromiso del grupo, pero ni siquiera esa dosificación de esfuerzos impidió que ampliara su ventaja. Cortés, muy activo durante todo el choque, firmó el cuarto tanto tras una gran jugada personal aprovechando el desajuste defensivo del conjunto báltico.

Con el encuentro completamente decidido, el Jimbee siguió buscando el gol con criterio y sin relajarse. Juninho volvió a aparecer para redondear su actuación con el quinto tanto, el segundo en su cuenta particular. El brasileño se adelantó a su marcador con un movimiento rápido y cruzó el balón con potencia para poner el 5-0 definitivo.

El tramo final sirvió para repartir minutos y mantener la frescura de cara al duelo del viernes, también a las 16:00 ante el Sporting Anderlecht, que se antoja clave para asegurar el liderato del grupo.

El Jimbee Cartagena, que aspira a hacer historia en su segunda participación continental, dejó una magnífica impresión en su estreno europeo. Solidez defensiva, efectividad en ataque y una sensación de madurez colectiva que invita al optimismo. Si mantiene este nivel, el conjunto cartagenero puede soñar con llegar muy lejos en esta Champions.