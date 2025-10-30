Mucha humildad y los pies en el suelo tras rozar el cielo

El Caesa Cartagena CB viene de una temporada 24-25 increíble en la que se logró el hito histórico de jugar el play off de ascenso a la Liga ACB. El equipo fue la revelación en una competición, y aunque acusó la adaptación a la categoría en las primeras 10 jornadas, sobre todo fuera de casa, a partir de diciembre se unió de tal manera que compitió extraordinariamente en una liga muy competitiva, logrando clasificarse para la Final a 4 de la Copa España y poniendo a la ciudad trimilenaria en el panorama del baloncesto nacional.

Tras este logro, el equipo cogió una gran confianza en su juego y, respaldado por un Palacio de los Deportes cada vez con más afluencia, cuajó una segunda vuelta en la que compitió aún más que en la primera, consiguiendo una meritoria séptima plaza que hizo que la clasificación para el play off fuera una realidad.

Su rival en la lucha por el ascenso fue un Real Betis Baloncesto que a la postre logró el salto de categoría. La experiencia y el nivel del rival propiciaron que el pundonor del conjunto cartagenero no obtuviese premio.

De cara a esta temporada, el Caesa Cartagena CB confía en repetir el buen papel de la pasada para volver a pelear por una fase de ascenso que permita seguir soñando con el salto a la primera división del baloncesto español.