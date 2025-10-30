Hozono Global Jairis: Mucha juventud en un ‘filial’ que no renuncia a cotas altas

El proyecto del Hozono Global Jairis en la Primera División Femenina destaca por su juventud. Las dos jugadoras más veteranas, Laura Ros y Laura Pérez (capitanas del equipo) tienen 22 y 21 años, respectivamente. El resto del equipo lo forman 5 seniors de primer año (18 años) y lo completan jugadoras todavía en edad junior.

El objetivo de esta temporada es continuar con la formación de estas jugadoras jóvenes para que, a medio plazo, puedan ayudar al primer equipo en LF Endesa.

«Contamos con jugadoras jóvenes de mucho talento, y la idea de nuestro equipo de Primera División Femenina es que sirva para que estas jugadoras continúen desarrollándose deportiva y personalmente, sin renunciar a competir en una categoría en la que la temporada pasada ya estuvimos en el grupo de cabeza (balance de 13 victorias y 9 derrotas), llegando al tramo final de la competición con opciones de meternos en puestos que daban derecho a jugar las eliminatorias previas a la fase final. Finalmente quedamos en 6ª posición, y solo los cuatro primeros clasificados jugaban el play off. Esta temporada intentaremos repetir, incluso mejorar, los buenos resultados de la pasada temporada», afirman desde el Hozono Global Jairis.