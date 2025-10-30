Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Guía del Baloncesto Regional 2025-26

Hozono Global Jairis: Mucha juventud en un ‘filial’ que no renuncia a cotas altas

Imagen Jairis Femenino

Imagen Jairis Femenino

La Opinión

La Opinión

El proyecto del Hozono Global Jairis en la Primera División Femenina destaca por su juventud. Las dos jugadoras más veteranas, Laura Ros y Laura Pérez (capitanas del equipo) tienen 22 y 21 años, respectivamente. El resto del equipo lo forman 5 seniors de primer año (18 años) y lo completan jugadoras todavía en edad junior.

El objetivo de esta temporada es continuar con la formación de estas jugadoras jóvenes para que, a medio plazo, puedan ayudar al primer equipo en LF Endesa.

«Contamos con jugadoras jóvenes de mucho talento, y la idea de nuestro equipo de Primera División Femenina es que sirva para que estas jugadoras continúen desarrollándose deportiva y personalmente, sin renunciar a competir en una categoría en la que la temporada pasada ya estuvimos en el grupo de cabeza (balance de 13 victorias y 9 derrotas), llegando al tramo final de la competición con opciones de meternos en puestos que daban derecho a jugar las eliminatorias previas a la fase final. Finalmente quedamos en 6ª posición, y solo los cuatro primeros clasificados jugaban el play off. Esta temporada intentaremos repetir, incluso mejorar, los buenos resultados de la pasada temporada», afirman desde el Hozono Global Jairis.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents