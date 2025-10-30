FBRM: Una temporada de continuidad

El buen momento del baloncesto regional es una realidad. Ya no solo por la reciente trayectoria de UCAM Murcia en ACB, siendo además un ‘fijo’ en competiciones europeas desde hace varias temporadas. Tampoco por la increíble hazaña del Hozono Global Jairis, actual campeón de la Copa de la Reina tras la machada heroica del pasado 23 de marzo. Ni siquiera por un año excelso del CeBé Cartagena, alcanzando la Final Four de la Copa España y rozando con la yema de los dedos la fase final de ascenso a Liga Endesa.

Lo cierto es que, año a año, los equipos de la Región son más sólidos y hacen que la radiografía de las competiciones FEB siga contando en su columna vertebral con equipos en las ligas senior. Al ya mencionado Grupo Caesa Seguros FC Cartagena CB se le suma Ciudad Molina Basket en Segunda FEB, tras proclamarse campeón en Gijón en la Fase de Ascenso desde Tercera FEB. Una Tercera FEB en la que el Club Baloncesto Estudiantes de Cartagena representará al baloncesto regional tras proclamarse, en la Final Four del Príncipe de Asturias, como el mejor equipo del baloncesto de la Región de Murcia. Por último, destacar la presencia del filial de UCAM Murcia en la nueva Liga U22.

Por tercer año consecutivo, el último fin de semana del año se celebrará una nueva edición del All-Star La FEDE ‘Canastas Solidarias’

Con el ‘debe’ de completar la Liga Femenina Challenge y la Liga Femenina 2, un año más habrá seis aspirantes del sureste para optar a formar parte de esta estructura de competiciones femeninas. UCAM Murcia Urdecon, FC Cartagena CB, Hozono Global Jairis B, Heygaz Molina Basket, CB Lumbreras y Nuut Gourmet Infante, con diferentes objetivos, pelearán en el cuarto escalón nacional.

Representación murciana a nivel nacional / FBRM

El talento de los ‘outsiders’

Cada vez son más los jugadores, jugadoras, entrenadores y entrenadoras que han nacido en nuestra tierra y buscan un proyecto fuera de la Región de Murcia. Desde los casos ACB de Chumi Ortega (Morabanc Andorra), Juan Rubio (Recoletas Salud San Pablo Burgos) e Izan Almansa (Real Madrid) a la alcantarillera Isa Latorre (Movistar Estudiantes), sin perder de vista a los entrenadores Lucas Pérez (UCAM Murcia) en ACB y Franky García (Lointek Gernika) en Liga Femenina Endesa.

Pero hay más que repasar en el baloncesto FEB, pues la sanjaviereña Alejandra Sánchez continuará en Melilla Ciudad del Deporte La Salle (LF Challenge), y tanto la yeclana Ana Carlota Faussurier (CB Arxil) como la joven Miranda Rodríguez (Spar Gran Canaria) competirán en Liga Femenina 2. En la propia LF Challenge estará, desde el banquillo, un Alberto Antuña que dirigirá a Azul Marino Mallorca Palma tras conseguir el bronce en el Afrobasket 2025 con el combinado femenino de Sudán del Sur.

En Segunda FEB estarán, además del nutrido núcleo ‘de la casa’ de Ciudad Molina Basket (Juan Cascales, Fran Hernández, René Cadme, Carlos Toledo y Ramiro Martínez-Quintanilla), cuatro jugadores más de la tierra: Emilio Martínez y Antonio José Morales, que comparten equipo en el CB Salou, Fran Garrido (Homs UE Mataró) y el cartagenero Carlos Hurtado, que tras militar la pasada campaña en Archena jugará en Proinbeni UPB Gandía.

El Jairis se proclama campeón del Máster 3x3 de La Fede / FBRM

Más allá de Erwan Rhaiem en el CB Estudiantes de Cartagena, a las órdenes de Moisés Navarro, la representación regional en Tercera FEB recae sobre Nacho Martínez (Tobarra CB), Adrián Méndez (BC Badajoz), Juan González (CB Jorge Juan de Novelda) y Brian Malone (CBI Elche).

Donde sigue creciendo la exportación murciana es de cara al baloncesto estadounidense. El alcantarillero Fabián Flores, una de las perlas de UCAM Murcia, ha firmado por la Universidad de DePaul para disputar la edición 2026 /2027 de la NCAA (esta temporada solo entrenará); en la misma liga universitaria estará, un año más, el ala-pívot Eddy Valentino Pinedo (North Carolina Greensboro). Por su parte, en la WNCAA estará la hermana de Valentino, Marcela Pinedo, con la Universidad de Rogers State. En otras categorías del baloncesto femenino estadounidense competirán Lorena Caparrós (Defiance College, de la NAIA) y Julia Blancafort (St. Thomas More School, de la WIAA).

En el baloncesto europeo tendremos representación en Dinamarca (Daniel Bértalo, Stenhus Basketball College) y en Polonia, con una nueva experiencia para la emblemática Laura Gil (AZS UMCS Lublin). Y como entrenadores, Pentxo Cervantes seguirá como seleccionador U19 Femenino de Gales y Pedro González continua, un año más, como preparador físico del Basketball Löwen Braunschweig de la Bundesliga alemana.

Solidaridad desde la FEDE

Tras la recogida de alimentos y enseres hace un año, encargándose del transporte a las zonas más afectadas por la dana en la provincia de Valencia, y el apoyo a la Fundación Aladina a través de la campaña ‘Puntos de Esperanza’, La FEDE seguirá colaborando con diversas acciones sociales para aportar su granito de arena a los más necesitados.

