Estudiantes Cartagena: Una progresión meteórica hasta alcanzar el éxito

La temporada pasada el Estudiantes Cartagena disputó la Primera División Masculina de la Federación de Baloncesto de la Región de Murcia. El objetivo inicial entonces era crear una plantilla con muchos jugadores jóvenes que salían de junior y sumar algún veterano para ayudarles y mantener categoría. Se fichó a un jugador experimentado en esta división como es Trevaughn Goodman, el equipo contó con 16 jugadores en plantilla, de los cuales 10 tenían entre 17 y 19 años. Los refuerzos y jugadores que aparecieron para completar la plantilla, como George Teansley y Edriel martinborought hicieron un equipo muy competitivo que jugó lo que hasta ese momento era la liga de Primera División Masculina de más nivel en los 12 años que tiene desde su creación.

El Estudiantes Cartagena empezó jugando sin orden y bastante mal, sabedores de que jugando un baloncesto clásico y muy organizado habría equipos con mucha experiencia que les pasarían por encima, pero el equipo tenia una virtud, mucho ritmo e intensidad, por lo que supieron adaptarse a las características del equipo y se desarrolló un juego muy rápido, intenso y dinámico, teniendo en temporada una media por encima de los 90 puntos y alcanzando más de 100 hasta en seis ocasiones. El equipo tuvo algún altibajo que les ayudó a madurar, mejorar y crecer como equipo, y acabó consiguiendo el Campeonato de Primera División Masculina, lo que trajo consigo el tercer ascenso de este club a Tercera FEB (antigua liga EBA).

El equipo llegó al final de la temporada en muy buen nivel de forma, superando en la final, con un resultado muy amplio, al Molina Basket.

De cara a esta campaña, la ambición sigue en aumento con el sueño siempre presente de volver a disfrutar de otro ascenso de categoría.