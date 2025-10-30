Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Colunga se estrena hoy en el banquillo del Real Murcia en la Copa del Rey

El equipo grana recibe al Antequera en una eliminatoria a partido único

Colunga, técnico del Imperial, la solución provisional tras la destitución de Joseba Etxeberria

Colunga, técnico del Imperial, la solución provisional tras la destitución de Joseba Etxeberria / Ivan urquizar

José Pablo Guillén

En medio de todo el huracán en el que se encuentra inmerso el Real Murcia esta semana, con las salidas del ya exentrenador Joseba Etxeberria y Asier Goiria como director deportivo, el conjunto grana se enfrenta esta noche al Antequera (21.00 horas) en la primera ronda de la Copa del Rey. Así pues, será el estreno de Adrián Colunga, hasta ahora entrenador del filial murcianista, como jefe del banquillo del Real Murcia. Con apenas dos entrenamientos, los granas buscarán el pase a la siguiente ronda ante un rival de su misma categoría. Un objetivo que Felipe Moreno marcó ayer como prioritario, pese a la situación del momento, para buscar un cruce ante un adversario de mayor entidad.

