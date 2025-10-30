Guía del Baloncesto Regional 2025-26
CB Lumbreras: Consolidarse como referente competitivo a través de la disciplina
La temporada pasada fue un periodo de crecimiento y aprendizaje para el CB Lumbreras. A pesar de los desafíos iniciales, logró consolidar un grupo cohesionado, con jugadoras comprometidas y en constante evolución. El equipo lumbrerense destaca por su capacidad de adaptación en partidos difíciles y por el desarrollo individual de cada jugadora, lo que se reflejó en actuaciones competitivas y resultados positivos en varias jornadas. Esta experiencia les ha permitido identificar fortalezas y áreas de mejora, creando una base sólida para afrontar la nueva temporada con ambición y determinación.
Para la temporada actual, sus objetivos se centran en continuar mejorando la calidad del juego colectivo, fortalecer la disciplina táctica y potenciar el rendimiento individual. Busca mantener un alto nivel de compromiso y trabajo en equipo, fomentando un ambiente de respeto, esfuerzo y superación constante. Además, aspiran a consolidarse como un referente competitivo dentro de la competición, destacando no solo por los resultados, sino también por los valores deportivos y el crecimiento integral de sus jugadoras. «Estamos convencidos de que con dedicación y pasión alcanzaremos metas ambiciosas y seguiremos construyendo un proyecto sólido y sostenible a largo plazo», afirman desde el CB Lumbreras.
