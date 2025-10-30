El campeón de Lituania, primer escollo del Jimbee en la Champions

Empieza la segunda aventura europea para el Jimbee Cartagena. Hoy, a las 16:00, televisado por el YouTube de La7 y Telecartagena desde el Pabellón PreZero Arena de Gliwice en Polonia, se inicia la Ronda Principal de la UEFA Futsal Champions League. El cuadro dirigido por Duda se mide al Kauno Zalgiris, vigente campeón de la liga de Lituania.

La Champions es el gran objetivo del club esta campaña. Aunque la obligación es pelear por cada uno de los títulos, desde todos los estamentos de la entidad nunca han negado que, por la dimensión del torneo y porque no se ha conseguido todavía, la competición europea es lo que más ilusión hace este curso.

Este es el primero de los tres partidos que tendrá el cuadro cartagenero desde hoy hasta el domingo. A priori debe ser un trámite porque de los cuatro equipos que forman el grupo, se clasifican tres y, además, el conjunto rojiblanco es el gran favorito. En la expedición cartagenera solo se contempla quedar campeón de grupo.

Con la duda de Pablo Ramírez

El Jimbee Cartagena llega a esta Ronda Principal de la máxima competición continental tras haber hecho los deberes en el campeonato nacional liguero. La escuadra cartagenera se encuentra en segunda posición con 17 puntos tras ocho encuentros. Ha ganado cinco, ha empatado dos y solo ha perdido un choque. Buenos números y buenas sensaciones, además de la moral por las nubes tras tumbar al Barça, uno de los grandes candidatos a todo esta campaña.

La única duda en la expedición cartagenera es Pablo Ramírez. El internacional español y uno de los jugadores más destacados de la plantilla arrastra molestias en las últimas semanas y Duda confía en que pueda contar con él sin problemas, pero no va a arriesgar si no es necesario.

Los tres partidos, televisados

El Jimbee Cartagena Costa Cálida no quiere que ningún aficionado se quede sin disfrutar de su segunda aventura consecutiva en la UEFA Futsal Champions League. El conjunto cartagenero informó ayer que hizo un esfuerzo significativo para asegurar la retransmisión de todos sus encuentros. Tras una negociación con el equipo anfitrión, el Piast Gliwice, y con el propietario de los derechos televisivos del Grupo 1, el club portuario ha conseguido adquirir las emisiones de sus tres compromisos en territorio polaco.

De esta manera, los partidos podrán seguirse en directo a través de La 7. Esta ofrecerá los dos primeros encuentros -hoy y mañana viernes a las 16:00- por su canal de YouTube. Mientras que el tercero -domingo, 19:00- se podrá ver por el TDT. Además, Telecartagena también ofrecerá las retransmisiones a través de su servicio de fibra.