UCAM Murcia CB (Liga U): Un camino sólido para conectar la base con el baloncesto profesional

El UCAM Murcia U22 afronta una temporada especial y cargada de ilusión. El conjunto dirigido por ‘Nino’ Solana debuta oficialmente en la nueva Liga U22, una competición creada para servir de puente entre los equipos júnior y las categorías profesionales, y en la que el club universitario buscará seguir formando a las promesas del baloncesto murciano y nacional.

El pasado curso, bajo la denominación de UCAM Murcia Juver, el equipo compitió en Tercera FEB, firmando una gran temporada en la que consolidó un bloque joven con un futuro prometedor.

El objetivo principal del UCAM Murcia U22 no cambia: formar jugadores preparados para dar el salto a la élite, tanto al primer equipo de ACB como a otras ligas profesionales. La nueva categoría ofrece un escenario idóneo para ello, enfrentando a los principales proyectos de cantera del país y proporcionando una mayor continuidad en la progresión de los jóvenes talentos.

Con una filosofía basada en el trabajo, la disciplina y el desarrollo individual dentro del colectivo, el UCAM Murcia U22 representa el siguiente paso en la pirámide formativa del club universitario. Un proyecto que, además de mirar al futuro, reafirma el compromiso del UCAM Murcia CB con la cantera y con la creación de un camino sólido que conecte la base con el baloncesto profesional.