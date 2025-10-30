Heygaz Molina Basket: Apuesta por la cantera en un proyecto deportivo continuista

El Heygaz Molina Basket afronta su cuarta temporada consecutiva en Primera Nacional Femenina con la máxima ilusión. Tras el brillante ascenso en la temporada 2021-2022, el equipo se ha consolidado en una categoría muy exigente. Este equipo es la cristalización de la decidida apuesta por el baloncesto femenino que el Ciudad Molina Basket lleva realizando durante más de una década.

En la línea de la filosofía del club molinense, la estructura del Heygaz MB se apoya fundamentalmente en la cantera. Se apuesta por la continuidad del bloque que ha consolidado al equipo en esta categoría y se abre espacio para que las jugadoras más jóvenes formadas en el Ciudad Molina Basket aporten su energía y su ilusión.

Este impulso de la continuidad deportiva hace que no haya muchas novedades deportivas en este curso, aunque son importantes. Las bajas en el juego interior de Mar Parra y, sobre todo, de Marietta Rosario serán cubiertas por la única incorporación para este curso: Regi Kholod.

El Heygaz MB no se pone metas ni límites esta temporada. El principal objetivo es seguir compitiendo al máximo nivel y luchar por estar lo más arriba posible, sabiendo que la competencia será muy dura en la parte alta de la clasificación.