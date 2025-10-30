Ambición e ilusión para un proyecto que sigue creciendo

Tras una temporada de ensueño en la que el Jairis colocó el nombre de Alcantarilla en lo más alto del panorama baloncestístico español, las pupilas de Bernat Canut afrontan un año en el que la ambición van más allá debido a los recientes éxitos sobre la pista.

Su coronación como campeonas de la Copa de la Reina, venciendo contra todo pronóstico al Perfumerías Avenida Salamanca en una frenética final y dejando por el camino en cuartos de final al Valencia al por entonces líder de la Liga Endesa Spar Girona, fue la consolidación de un proyecto que sigue creciendo a pasos agigantados.

No pudo repetir triunfo en una Supercopa de España de la que fue apeado en semifinales por el Casademont Zaragoza, pero la temporada 25-26 se antoja ilusionante para el Hozono Global Jairis. De nuevo volverán a competir en Europa, este año con algo más de galones y bagaje que en la campaña pasada. Por el momento, las de Bernat Canut han conseguido recuperar el control en la ‘liguilla’ de clasificación de la Eurocup, dependiendo de ellas mismas en las dos últimas jornadas restantes lejos del Fausto Vicent.

En el campeonato doméstico, el Jairis pretende al menos repetir la buena clasificación del año pasado (quinta posición). Con dos victorias y dos derrotas hasta el momento, la última tras haber dado la cara en el Roig Arena ante un Valencia Basket que es principal favorito para salir campeón, el conjunto alcantarillero necesita rodaje para recuperar su mejor versión.

Para ello, confía en una plantilla en la que la veteranía de Alba Prieto y Aina Ayuso se ha visto reforzada con la llegada a última hora de la alero Kendra Chery, habitual en las listas de la selección francesa, que destaca por su versatilidad, potencia física y dureza defensiva.