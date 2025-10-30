Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol

Alejandro Arribas ya es el propietario del FC Cartagena: adiós a Paco Belmonte

El exfutbolista se convierte en el único accionista del club y provoca la salida definitivamente del ya expresidente, Sánchez Breis y Sívori

Alejandro Arribas este jueves en rueda de prensa

Alejandro Arribas este jueves en rueda de prensa / Ivan urquizar

Paco Sarabia

Fumata blanca en el Cartagonova. Alejandro Arribas ya es el único propietario del FC Cartagena. Así lo ha confirmado en la rueda de prensa que se celebra en el estadio. Y desembarca con todo su equipo, provocando la marcha definitivamente de Paco Belmonte, Manuel Sánchez Breis y su colaborador, Sívori.

El nuevo propietario no ha aclarado por cuántose ha cerrado el acuerdo: "Es un acuerdo de compraventa privado", ha manifestado, para añadir que "la situación económica es difícil, pero la vamos a solventar".

