Alejandro Arribas ya es el propietario del FC Cartagena: adiós a Paco Belmonte

Fumata blanca en el Cartagonova. Alejandro Arribas ya es el único propietario del FC Cartagena. Así lo ha confirmado en la rueda de prensa que se celebra en el estadio. Y desembarca con todo su equipo, provocando la marcha definitivamente de Paco Belmonte, Manuel Sánchez Breis y su colaborador, Sívori.

El nuevo propietario no ha aclarado por cuántose ha cerrado el acuerdo: "Es un acuerdo de compraventa privado", ha manifestado, para añadir que "la situación económica es difícil, pero la vamos a solventar".