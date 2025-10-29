El UCAM Murcia visita al Start Lublin con la lección aprendida

«Un buen aprendizaje». Así definió Sito Alonso la derrota del UCAM Murcia CB la pasada semana en Sarajevo ante el Bosna en la FIBA Europe Cup. Y es que en la primera salida del conjunto universitario en esta competición sufrió un duro traspiés al no poder plantar cara a un rival que venía mermado por los resultados y con la renuncia de su entrenador apenas unos días atrás. El conjunto bosnio pasó por encima de un UCAM sobrepasado en algunos momentos y que tiene ahora la oportunidad de demostrar que lo ocurrido hace siete días fue tan solo un desliz.

De hecho, ya lo dejó claro el pasado domingo en la Liga Endesa al superar al Baskonia en el Palacio con otra gran actuación colectiva en casa liderada en la anotación por el base David DeJulius. Pero ahora debe refrendarlo en la que será su segunda salida consecutiva en la fase regular de la FIBA Europe Cup ante un Start Lublin que ya conoce (18.30 horas, Popular TV). Porque el conjunto polaco es el primer rival al que superó la plantilla de Sito Alonso hace algo más de un mes en la fase previa de la Basketball Champions League, sin embargo, su derrota ante el Chalon francés en el tercer y definitivo partido de esa ronda, provocó que sus caminos se cruzasen de nuevo en la segunda competición de la Federación Internacional de Baloncesto.

Así pues, el UCAM saltará hoy al Globus Arena de Lublin con la lección bien aprendida. Primero para no repetir lo de la pasada jornada, manteniendo un nivel alto de intensidad y concentración en su juego que impida que su rival le domine tanto en el parqué como en el marcador, y después porque parte con el hándicap de que ambos conjuntos conocen tanto sus fortalezas como debilidades. No obstante, el UCAM actual es un equipo mucho más hecho que el del pasado septiembre, cuando disputó ante el Start Lublin su primer partido oficial de la preparación. Se encuentra mucho más engrasado y rodado, con la excepción de que es consciente de que situaciones como la ocurrida en Sarajevo puede costarle más de un disgusto.

Devontae Cacok, del UCAM Murcia, en el partido ante el Start Lublin de la previa de Champions. / FIBA CHAMPIONS LEAGUE

Con la mirada en el primer puesto

Un patinazo del que esta misma tarde puede ponerse de nuevo de pie debido al resto de resultados que se dieron en el grupo A. Y es que al inicio de la jornada 3, la que cierra la primera vuelta de esta fase regular en la FIBA Europe Cup, tanto el Start Lublin, el KK Bosnia y el Rilski Sportist, se encuentran igualados con una victoria cada uno en su casillero. Por lo que un triunfo de los de Sito Alonso en Polonia les situaría en una posición cómoda para poner la mira en la primera posición y depender de sí mismos en los siguientes tres encuentros.

No obstante, como ya avisó Sito Alonso desde el arranque de esta competición, el UCAM realizará rotaciones en su plantilla. De hecho, entender este cambio de minutos y roles es algo que ya avisó el técnico que le estaba costando coger a su plantilla, aunque este será el camino pensando en la visita del domingo al Palau Blaugrana para medirse al Barça en la ACB. Así pues, jugadores como Nakic, Cacok o DeJulius pueden contar con menos minutos, y otros como Hicks, que no participó ante el Baskonia, deben aprovechar sus oportunidades.

Jonah Radebaugh, capitán del UCAM Murcia, ante el Lublin en Champions. / FIBA CHAMPIONS LEAGUE

El Start Lublin, por su parte, cuenta con el base Tevin Mack, que es el máximo anotador de la competición en estas dos jornadas con una media de 28 puntos. Algo que ya conoce el UCAM, pues en el partido de previa de la Champions anotó 26 ante los universitarios. Además, el ala-pívot Bryan Griffin, que realizó 13 capturas ante el UCAM, tiene una media de diez en dos jornadas y es el cuarto mejor rebotador de la competición.