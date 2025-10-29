Felipe Moreno se toma una semana de reflexión tras el fuerte vendaval

Dada la dura situación que está viviendo el Real Murcia, su presidente, Felipe Moreno, decidió dar una rueda de prensa para aclarar todos y cada uno de los temas que rodean a la entidad grana. El presidente, Asier Goiria, director deportivo, y Juan José Fernández Nova, vicepresidente, entraron como si de un velatorio se tratase, clima tenso y todo el mundo en silencio. El primer asunto fue el poner punto y final al vínculo de Goiria con el Real Murcia, como ya se hizo el día de ayer con el cese de Joseba Etxeberria como entrenador grana. Posteriormente, Felipe se puso a responder a las preguntas, desde lo deportivo a lo administrativo.

Ante el Ibiza, punto de inflexión

Las semanas atrás no han sido nada fáciles para el conjunto grana: malos resultados, mala dinámica, pero el choque contra los de, hasta entonces, de Paco Jémez, fue el punto de ruptura del club con la afición. «Yo ya venía hablando con Asier, que él ya venía preocupado. El día del Ibiza fue un grandísimo palo, tanto la afición como el cuerpo técnico, los jugadores y nosotros mismos. Ahí fue donde empezamos a pensar que, si las cosas no mejoraban rápido, pues tendríamos que tomar alguna decisión», comentó Felipe Moreno.

Siete días

Ahora que el cuadro está sin entrenador, de manera interina ha cogido las riendas Adrián Colunga, y sin director deportivo, todo el mundo se pregunta qué es lo que va a pasar con el Real Murcia durante las próximas semanas, quién se sentará en el banquillo y quién empezará a buscar refuerzos en el mercado invernal. «De momento no estamos buscando a nadie, ni director deportivo, ni entrenador. Vamos a resetear la situación, a tranquilizarnos; mañana tenemos un gran partido de copa, que debemos pasar, y el domingo un duelo clave en Sevilla. No tenemos ninguna decisión tomada, ni ninguna en la cabeza, hasta que pase esta semana. El domingo por la tarde o el lunes por la mañana ya nos pondremos a trabajar en el nuevo proyecto o en las nuevas ideas o cómo vamos a reorganizar lo que tenemos entre manos», mencionó el presidente grana.

Abiertos a un nuevo modelo

Tras los últimos años, en los que el Real Murcia ha cambiado en numerosas ocasiones de entrenador y de director deportivo, la afición se pregunta que quizás hay algo que falla en el modelo de dirección. «Como ya he dicho, esto no es fácil, y vamos a usar esta semana de reflexión. Vamos a pensar si tenemos que cambiar el modelo, y tenemos que ir a una especie de comisión deportiva. Que no haya esta entidad tan grande en una sola cabeza, sino que seamos más, ya que cuantos más pensemos, si nos ponemos de acuerdo, menos nos equivocaremos. Tenemos que estar con los pies en el suelo, y saber bien a dónde vamos y qué es lo que queremos», aseguró Felipe Moreno.

Felipe Moreno y Asier Goiria, ayer, en la rueda de prensa. / Juan Carlos Caval

Pedro Asensio, un hombre de la casa

«Pedro Asensio es un grandísimo profesional y, cualquier paso deportivo que dé el Real Murcia, estará él, ya sea como comisión deportiva o adscrito a un director deportivo, porque es una persona con ambición y que lleva al Murcia dentro, pero eso lo iremos viendo. En cuanto a Fran Fernández, yo no he hablado personalmente con él; me mandó un mensaje hace un mes y medio, porque su juicio lo han puesto para 2028. Deportivamente no he hablado con él; a partir del lunes ya veremos lo que toca», dijo.

Colunga, máxima confianza.

Tras la destitución de Joseba Etxeberria y el poco margen, debido al encuentro de Copa del Rey de mañana y el del próximo domingo en Sevilla, Felipe no lo ha pensado dos veces y le ha cedido el mando a Colunga, quien dirige al Imperial. Si las cosas le salen bien, podría incluso convertirse en el primer entrenador grana. «Por supuesto que sí, creo que la gente tiene que tener oportunidades para demostrar de lo que son capaces, y todos las hemos tenido. Pienso que Adrián Colunga, que es un gran entrenador, yo lo he visto jugar, y sé que es un buen transmitidor de ilusión, de fuerza. Ojalá las cosas le vayan bien, y puede que al entrenador lo tengamos en casa. Vamos a tener tranquilidad, porque tenemos muchos entrenadores ofreciéndose», añadió el presidente del conjunto de administración grana.

Luchas internas

Ante la mala situación deportiva del club, a Felipe Moreno todavía le persiguen los conflictos con Julián Luna, Mauricio de la Vega y Agustín Ramos. «En la vida te encuentras gente tóxica, y que intoxica. Si tú te haces una foto con alguien (Julián Luna), le mandas un cheque, le apoyas con su club, y después de todo ese ofrecimiento, te das cuenta de que no ha retirado la querella contra ti, no sé qué decirte, yo no estoy en la cabeza de los demás. Lo único que sé es que, si algún día me tengo que ir, intentaré hacerlo, dejando al Murcia mucho mejor que me lo encontré», aseguró.

El Supremo da la razón a García de la Vega

«Hemos perdido. El Supremo le da la razón a Mauricio García de la Vega; de los casi 11 millones de capital, nos vamos a 178.000 euros. El Real Murcia ha perdido ante el Supremo, pero el Murcia está más vivo que nunca y no ha perdido nada. Antes de entrar, ya me encargué yo de comprar dos partes de Mauricio que tiene el 84%, y yo tengo el 56%. Siempre hemos tenido la oportunidad de estar por encima del 50% y tener legitimidad para poder trabajar. Ahora ya sabemos a qué atenernos, con el nuevo plan de reestructuración, con el nuevo accionariado y con el nuevo capital. Ahora tenemos 18 millones de deuda, y para subir al fútbol profesional necesitamos 7 millones de capital y ahora solo contamos con 178.000 euros», comunicó Felipe Moreno.

Portazo a Belmonte y Breis

El Presidente del conjunto grana fue muy claro cuando le preguntaron por una posible llegada de los directivos del Cartagena. «Mientras que yo esté aquí, Paco Belmonte no pisará el Real Murcia. Ya sabéis mi relación de amistad con él, pero no sería una situación bien vista. No estamos para buscar más líos, bastante tenemos con nuestro día a día en el trabajo», afirmó ayer ante esta cuestión.

Felipe Moreno junto a Etxeberria en el inicio de la pretemporada del Real Murcia. / Prensa Real Murcia

La Ciudad Deportiva

El Real Murcia lleva mucho tiempo queriendo tener su ciudad deportiva, pero por motivos legales y jurídicos nunca ha podido, pero según Felipe Moreno, está más cerca que nunca. «Los primeros campos estarán tres o cuatro meses después de que la tengamos. El cuándo no lo sé; creo que esta semana iban a empezar con el plazo de alegaciones de 30 días, y luego hay que terminar con la concesión de años o no años, y esa serie de cosas que piden. Pero lo que yo quiero es que lo que se haga, se haga bien, y nunca se dé un paso atrás», dijo Moreno.

Mensaje a la afición

Por último, el presidente del Real Murcia, Felipe Moreno, quiso hacer un alegato final para todos los aficionados del cuadro grana. «Yo decía hace poco que dedicaba el 90% de mi tiempo al Murcia y el 10 restante a mis cosas, pues ahora ha cambiado y le dedico el 99% a este club. Nos estamos dejando la piel para que las cosas salgan bien; todo lo que hago es en beneficio del Murcia. No estoy por dinero, es mi último reto en mi vida profesional como empresario, y esto lo vamos a sacar entre todos. Yo siempre os diré la verdad, y cuando no pueda me callaré, pero nunca os mentiré», concluyó ayer el presidente Felipe Moreno.