El Real Murcia también destituye a Asier Goiria

El primero fue Joseba Etxeberria. Y esta mañana se ha confirmado que el director deportivo, Asier Goiria, también ha sido destituido. La crisis deportiva del Real Murcia se ha cobrado las dos piezas más importantes de su organigrama deportivo. En rueda de prensa, el vasco se ha despedido junto a todo su equipo de trabajo, y el presidente, Felipe Moreno, ha anunciado que Adrián Colunga será el entrenador que se siente en el banquillo tanto este jueves ante el Antequera en la Copa del Rey y el domingo frente al Sevilla Atlético.

Además, Moreno ha anunciado que puede haber cambios en la organización del club y, aunque no lo ha garantizado porque son decisiones que aún tiene que meditar, se podría crear una comisión deportiva en lugar de tener un director deportivo.

Sobre Adrián Colunga, el sustituto de momento temporal, el presidente también ha asegurado que tiene opciones de continuar, pero que dependerá de los resultados.