Mariano García: "Tengo claro que en 2028 quiero ser olímpico en los 1.500 metros"

Ha pasado ya un tiempo desde tu participación en el Mundial. ¿Qué sabor te dejó esa eliminación en la primera ronda?

La verdad es que tuve una eliminatoria criminal, porque era criminal. Cuando vi a los que participaban me dije que menudo nivelazo. Al final, el nivel este año en los 800 ha sido muy alto y, aparte, me tocó, siéndote sincero, enfrentarme a los más rápidos en los últimos 200 metros. Yo soy rápido, pero ellos son velocistas, perfectamente son ‘cuatrocientistas’ y, claro, jugárselo todo en los últimos 150 metros es peligroso. Se demostró que ellos acabaron medio segundo casi más rápido de lo que yo suelo acabar y, claro, no podía hacer más. Cuando en la recta final vi que no los pillaba, me dije, ya está, hasta aquí hemos llegado. Pero no me quedo con mal sabor porque al final esta temporada ha sido espectacular, he hecho marcas personales en las pruebas que he corrido y en el 800 he mejorado casi dos segundos, que se dice pronto. Hacía tiempo que no bajaba mis marcas personales, casi tres años, y lo hice con solvencia, al margen de pegarle otro bocado al cronómetro en los 1.500. En definitiva, estoy bastante contento con ello.

¿Tienes ahora mismo un dilema entre quedarte en los 800 o subir a los 1.500?

Lo que tengo claro es que en 2028 quiero ser olímpico en 1.500. Así que el año que viene no sé si haré 1.500 al cien por cien, pero lo que sí es seguro que en 2027 estaré totalmente centrado en los ‘milqui’. El año que viene seguramente siga en los 800 y haciendo cosas en los 1.500 metros. Ahora mismo ya tengo la mínima para los 800 para el próximo Europeo, que se celebrarán en agosto, pero la buscaré también en los 1.500.

¿Te gustaría hacer las dos distancias en el Europeo?

No, yo doblar, no. Prefiero hacer una prueba bien que dos regular. Siempre prefiero buscar una medalla que ir a por dos y quedarme sin ninguna.

¿Entonces te quedarás en 2026 en los 800 por el Europeo?

Sí, pero si me sale un 3:30 en 1.500, pues venga, dejamos el 800. Habrá que aprovechar mi perfil de ‘ochocientista’ para el 1.500. Es que al final no es lo mismo entrenar para un 800 que para el 1.500. El pasado invierno hice un buen 1.500 porque al final cargamos mucho los entrenamientos y eso va de lujo para esa distancia. Pero luego te pones en un 800 y te ves lento. Después entrené 800 para el Europeo de pista cubierta y me faltaba velocidad. Es muy difícil ir compaginando las dos cosas.

Pero hay otros atletas que sí lo han hecho.

Se puede hacer, pero esos son casos extraordinarios y yo soy humano. Hay que centrarse en una o en otra. El hecho de que ahora empiecen a salir mejores marcas viene dado también por esa madurez que ya he adquirido.

Al margen de que este año ha sido el primero en varios que no has tenido problemas físicos importantes.

Sí, eso también, pero yo creo que más bien es la madurez, la constancia. Y por eso no he tenido lesiones este año. En los últimos dos años tuve lesiones de isquiotibiales y una rotura, y eso no me dejó llevar la continuidad que sí he tenido en 2025. Y eso se nota mucho.

¿Notas que estás en un momento mejor o el más completo de tu carrera?

Sobre todo noto que soy más inteligente muchas veces en carrera. Ahora tengo más paciencia y sé cuándo pegar el cambio. Cuando era más joven pegaba el cambio y luego me faltaban fuerzas, pero ahora pego un cambio y llego a meta. Sé en la distancia clave que tengo que pegar el cambio para llegar hasta el final. Siendo sincero, leo mejor las carreras, aunque también cometo fallos porque no soy perfecto. En carrera es difícil siempre hacerlo todo a la perfección, pero tengo menos fallos que cuando era más joven.

¿Y la pista cubierta, cómo te la planteas ahora?

Pues hay un Mundial en 2026 y quiero estar en él.

¿No tienes dudas?

No. Lo que tengo duda es que hay un Campeonato de Europa de cross y me estoy planteando ir si me seleccionan. A lo mejor puedo dar la sorpresa en un Europeo de cross.

¿Vas a volver a tus orígenes?

Me apetece, pero correré los 10 kilómetros individuales porque es un relevo mixto, que son de 1.800 a 2.000 metros. Y si me selecciona la Federación, estaré en ese Europeo de cross ayudando al equipo.

¿Qué te faltaría ya?

Competir en campeonatos de cross internacionales para cerrar este círculo de pista cubierta, aire libre y cross. Así que si me seleccionan, quiero cerrar ese círculo. También me vendrá bien para preparar la cubierta. Tenemos que verlo.

¿Cuántas vacaciones has tenido este año?

Tuve diez días, pero igualmente salía a correr algunos. Aunque estaba en baja forma, estuve en una Milla en el País Vasco.

¿También estarás en el Gran Premio Centenario de la FAMU del domingo 2 de noviembre?

Sí, para que los jóvenes vean a los referentes, en este caso de la Región, y lo que han podido conseguir sin tener muchas veces medios. Y que no por eso digan que no pueden conseguirlo. Yo, en mi caso, no tenía pista de atletismo cuando empecé y he llegado a ganar grandes campeonatos como un Mundial y un Europeo. Entonces intentaremos darles ese ejemplo.

Tú empezaste a correr en el mercadillo de Fuente Álamo.

Sí, y sobre todo lo que siempre he tenido es muchas ganas de entrenar y demostrar que con poco se puede hacer mucho. El atletismo me ha permitido conocer sitios nuevos, cada año tienes un campeonato. El año que viene toca Polonia y este ha sido Tokio. Y te dices a ti mismo, mira, son viajes que quizás con 50 años no me apetecerá irme a la otra punta del mundo y me voy ahora. Así que hay que aprovecharlo.