El Lorca Deportiva aguanta ante un Almería superior

El Lorca Deportiva cayó eliminado a las primeras de cambio de la Copa del Rey ante un Almería superior (0-2). Los lorquinos lo dieron todo, pusieron mucho corazón pero poco fútbol, donde su mejor jugador fue el meta Fran Árbol. El cuadro lorquino debe centrarse ahora en la liga, en Segunda Federación. Los goles llegaron en el último minuto de cada tiempo. En el 44 anotó Perovic y en 89 fue Embarba.

Todos los factores influyeron para que el partido estuviera rodeado de un gran ambiente copero. Los socios locales, gratis, buena climatología, 1500 aficionados que se desplazaron desde Almeria y los precios asequibles. Conclusión, mas de media entrada completa. El estado del césped dio la razón al Lorca. Estaba perfecto pese a la resiembra reciente. Se pudo haber jugado el choque de liga del pasado fin de semana.

Los técnicos cumplieron lo que habían anunciado en la previa del choque. Llevaron a cabo numerosas rotaciones con respecto a los onces habituales. En el caso del Lorca, hasta siete caras novedosas. Empezó mandando el Almeria. A los cinco minutos, el central visitante Aridane, sacó un duro disparo desde lejos al que respondió con una gran intervención el joven, Arbol. Tres minutos después, gran internada con pase perfecto de Arnau, y de forma increíble, Thalys no acertó en boca de gol.

El entrenador aguileño del Lorca Sebas López, se protegió de medio campo hacia atrás acumulando numerosos defensas. A medida que pasaban los minutos, el choque se equilibró. El Lorca empezó a perder el excesivo respeto con el que empezó y se aproximó levemente con un par de corners consecutivos. Sin trabajo para el meta murciano, Fernando. El Almería jugaba con la defensa muy adelantada, con el bloque alto lo que impedia que el Lorca aunque tenia el balón, apenas pasaba de medio campo.

Tomás Inglés se peleaba con Aridane, Alvaro Martínez se hacia grande en la parcela ancha, pero faltaba construcción. Muy previsible el juego y el respetable se aburria. El Almeria lo intentaba una y otra vez por el costado zurdo donde Perovic era un quebradero de cabeza para Jaime Escobar. Nada que echarse a la boca hasta el minuto treinta y ocho. Arbol sale a la desesperada y a punto está de costarle un disgusto.

Perovic anota antes del descanso

Un minuto después, compensó el cancerbero local con un paradón abajo, junto a la base del poste donde había mandado el cuero con un cabezazo, Robertone. Cuando parecía que con el empate sin goles se iba a llegar al descanso, llegó el gol almeriense. Jugadón de Thalys que dejó sentado dos veces a Galiano, regaló un pase perfecto que Perovic agradeció marcando a placer.

Todavia hubo otra ocasión, antes del descanso, esta vez para los lorquinistas, la única de todo el primer tiempo. Dani Albiar por la derecha se escora dentro del área y se harta de balón. El cuero casi sale del recinto. De haberla puesto atrás, quizá hubiera sido el empate. Esperaban Acevedo y Tomás Inglés. El Almería mejor en el primer tiempo, pero la igualada tampoco hubiera sido injusta.

Sebas López ordenó tres cambios tras el descanso. Uno por línea, pero la primera ocasión la tuvo el Almeria con un disparo raso de Thalys que lamió el poste. A los nueve minutos pudo empatar el Lorca. Recibió por accidente Naranjo quien tras pisar área se le apagó la luz. Llegaron antes los defensas. El equipo local adelantó algo las líneas, pero timidamente. Un poco mejor de medio campo hacia adelante, que en la primera parte. Tampoco hacía falta mucho.

Rubí, técnico visitante no quería ni pensar en una posible prórroga. Antes del minuto veinte del segundo tiempo, introdujo a tres titulares ligueros en el campo. Coincidió con los mejores momentos de los locales que se lo fueron creyendo aunque con mas corazón que cabeza. En el setenta y tres, Kiko se lesionó pero el Lorca ya había hecho todos los cambios. Se atisbaba una odisea para los jugadores lorquinos en el tramo final, muy mermados físicamente.

Mientras tanto, Fran Árbol a lo suyo; parando casi todo permitiendo que su equipo llegue con alguna esperanza al último tramo del choque.Sin duda el mejor jugador local. Los locales pusieron toda la carne en el asador en los minutos finales, pero carecieron de acierto. El gol de Embarba tras un error garrafal de la defensa local, dejó sentenciada la eliminatoria.