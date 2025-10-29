Una infalible Txell Alarcón da otra victoria europea al Hozono Jairis

Una espectacular Txell Alarcón, autora de 26 puntos sin un solo fallo en los lanzamientos canasta, llevó al Hozono Global Jairis a lograr otra victoria en la EuroCup Women ante el UZKK Student serbio (99-62) que le permite seguir líder de su grupo a dos jornadas del final. Fue un partido donde las locales se escaparon en el marcador en el tramo final del primer cuarto, consolidando una cómoda renta que permitió a Bernat Canut rotar su equipo y dar la oportunidad a las canteranas Teresa López y Alba Alguacil de disfrutar de unos minutos en competición europea.

El equipo de Alcantarilla, después de un inicio de tanteo entre ambos conjuntos, se desató tras un triple de Txell Alarcón que puso el 18-14 en el marcador. A partir de ese instante, debido a un control del rebote ofensivo -14 durante el partido por solo 6 de su rival- y también a incrementar la velocidad en defensa, las de Bernat Canut consiguieron canastas fáciles, incrementando el parcial a su favor hasta llegar al final de los diez primeros minutos con una renta de 12 puntos (30-18).

Se mantuvo la tendencia en el segundo cuarto, aunque el conjunto serbio llegó a situarse a solo siete puntos (37-30). Pero otra verz las alcantarilleras, lideradas por una inspirada Alarcón, pisaron el acelerador para establecer una máxima renta de catorce puntos (47-34 y 50-36), una distancia que se redujo mínimamente justo en el ecuador del partido (50-38).

El partido terminó por romperse en el tercer cuarto. El Hozono Jairis, con un juego coral y controlando bien el rebote, lo que le permitió correr, alcanzó los veinte puntos de renta (65-45, min. 25). Las alcantarilleras eran superiores tanto en el juego interior como en el exterior, abriendo una brecha aún mayor (75-47, min. 29), lo que permitió a Canut de cara a reservar fuerzas para el partido de liga del domingo en el pabellón Fausto Vicent contra el IDK Euskotren. Bajo los aros, Vonleh prácticamente no tenía rival, mientras que desde el exterior, los aguijonazos de Alarcón asestaron un golpe decisivo a las visitantes. El Student intentaba resistir y reaccionó en un final de tercer cuarto donde las locales perdieron ese hambre que habían mostrado hasta ese instante (77-55).

El Hozono Jairis puso más dinamita en la entrada en el último cuarto. Billie Massey y Ángela Mataix pusieron el 81-55, con Alba Prieto sumándose a la fiesta en un equipo que buscó en todo momento ese pase extra para encontrar a la compañera mejor situada. Hasta los treinta puntos creció la renta a dos minutos del final (90-60) y se quedó a punto de alcanzar el centenar de puntos en un partido cómodo para el Hozono Jairis.

Ficha técnica

Hozono Global Jairis: Txell Alarcón (26), Aina Ayuso (5), Lou Lópes-Sénéchal (9), Billie Massey (11), Jasmine Walker (11), Alba Prieto (2), Teresa López, Ángela Mataix (15), Andrijana Cvitkovic (8), Aaronette Vonleh (12) y Alba Alguacil.

UZKK Student: Smith (18), Briggs (7), Marjanovic (5), Nedeljkov (15), Tesis, Corto, Djordjevic, Ilic, Culibrk, Rajic y Vuckovic (8).

Marcador cada cuarto: 30-18, 50-38 (descanso); 77-55 y 99-62 (final).

Árbitros: Pedroso, Gonella y Mascarenhas de Oliveira.

Cancha: Pabellón Fausto Vicent de Alcantarilla.