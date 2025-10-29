El Hozono Global Jairis busca mantener el liderato en la EuroCup Women ante el Student

El Hozono Global Jairis Alcantarilla perseguirá este miércoles en su pista del pabellón Fausto Vicent frente al UZKK Student serbio para liderar la EuroCup Women de clubes, para lo cual necesita victoria. El choque, de la cuarta jornada de la competición continental en su grupo B, comenzará a las ocho y media de la tarde ante un rival al que las de Bernat Canut ganaron a domicilio con rotundidad por 62-84 en la ciudad de Nis.

Posteriormente, las alcantarilleras perdieron por 63-72 en casa frente al Basket Namur Capitale belga y se sobrepusieron a ese revés venciendo por 64-58 al AZS UMCS Lublin polaco en el Fausto. Españolas y polacas mandan con un 2-1, por lo que el objetivo de las de Canut es seguir ganando para mantener el liderato que, al término de esta fase inicial, valdrá el pase directo para la siguiente ronda.

El propio Student y el Namur llevan un triunfo y dos derrotas después de haberse consumido tres de las seis fechas de esta parte del campeonato internacional. El cuadro murciano, que viene de caer en la Liga Femenina Endesa por 64-61 ante el Valencia Basket en el Roig Arena en un partido en el que se mantuvo firme hasta el final para poner contra las cuerdas al vigente campeón, tendrá un encuentro a priori más sencillo que el disputado en la capital del Turia pero debe huir del exceso de confianza.

Massey, del Hozono Jairis, junto a la murciana Laura Gil, del Lublin. / Juan Carlos Caval

"Tenemos ganas de disputar un partido muy importante ante un rival muy complicado y ya lo fue en su pista aunque al final nos fuimos en el marcador. Además, ellas vienen de ganar en la pista del Namur", indicó este martes Canut, quien aún tiene la baja por lesión de la alero internacional francesa Kendra Chery. Precisamente con respecto a la gala su entrenador indicó que "en su lesión no hay fisura y es muy difícil acortar plazos aunque sus sensaciones son muy buenas y no le duele, pero eso tiene que cicatrizar y se irá a seis u ocho semanas de baja".

En la plantilla serbia destacan la pívot estadounidense Katherine Briggs, con una valoración media de 14 créditos; y las serbias Nevena Vuckovic, jugadora más valorada del equipo con 15,4 tantos, Hristina Marjanovic, que promedia 12,2; Nina Tesic, con 11,6; y Nadezda Nedeljkov, con 10,8.

Frente al Student habrá que confirmar las buenas sensaciones del Roig Arena pero, obviamente, el propósito es acabar con otro resultado."Estamos intentando recuperar físicamente y mentalmente al equipo del partido contra el Valencia Basket, que fue duro. Tenemos la necesidad y el deseo de hacer un encuentro completo de 40 minutos, ya tenemos muy buenas fases de juego en todos los partidos y ya más minutos buenos que malos pero seguimos enlazando errores y llega el estrés y la necesidad de meter puntos ya, y ahí dejamos de hacer las cosas bien", reflexionó el ilerdense en la previa de este nuevo compromiso.