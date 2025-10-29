Los Garres aguanta 45 minutos

Era muy complicado. Prácticamente imposible. Además, los precedentes de los equipos de la Región de Murcia no ayudaban (El Villa de Fortuna cayó 0-7, el Algar 1-6 y el Deportivo Murcia 0-10), pero la ilusión en el seno de Los Garres estuvo presente durante las últimas semanas, apelando a ese 1% de posibilidades. Esa ilusión duró concretamente 45 minutos, hasta que llegó el segundo tanto del encuentro. Finalmente, el resultado de 0-4 devolvió a la realidad al cuadro de Las Tejeras, que vivió una fiesta sintiéndose importante haciendo de local en el estadio de la Nueva Condomina, uno de los mejores del país.

El guion del partido fue el que se podía imaginar antes de que arrancara el choque. Todos esperábamos un dominio absoluto de un Elche que, si tiene enfrente al Real Madrid o Barça, su objetivo es quitarles el esférico; tiene poco misterio lo que iba a ocurrir ante un equipo que está cinco categorías más abajo.

Eso sí, Los Garres, como así quería su entrenador, quiso ser valiente y en los primeros compases del partido se negó a encerrarse y además fue el primer equipo en tirar a portería. José Fernández robó un balón en la frontal del área y no se lo pensó, pero su disparo lo detuvo sin problemas Matías Dituro. No fue el único acercamiento de un conjunto murciano que durante los primeros minutos se negó a ser el equipo pequeño.

En el minuto 18 llegó el primer disgusto para Los Garres. Adam Boayar, de tacón, hizo un auténtico golazo y puso por delante al cuadro ilicitano. Antes de ese tanto, el Elche había tenido un par de acercamientos con peligro, pero no estaba siendo un acoso.

A partir de ahí llegó un carrusel de goles del Elche, mezclados con cercamientos de un cuadro murciano que nunca le quiso perder la cara al partido y que cuando podía no se lo pensaba. La más clara, la de Paquitas en un mano a mano que salvó Dituro.

Once titular de Los Garres ante el Elche / Prensa UD Los Garres

El 0-2, que cerró la eliminatoria, lo anotó Neto al filo del minuto 45 gracias a una impecable definición. Sin tiempo para reaccionar, el cuadro local vio cómo el molinense Rodri Mendoza anotaba el 0-3. Con este resultado tan abultado como inmerecido se llegaba al descanso.

En el segundo periodo, el técnico Mario Martínez eligió a cinco jugadores del banquillo para que pudieran decir que se han enfrentado a un equipo de Primera División y poco más. El ritmo del encuentro bajó considerablemente, ya que Los Garres no tenían ya el ímpetu del primer tiempo y el Elche no necesitaba más.

En el minuto 74, el cuadro murciano se quedó con diez hombres por la expulsión de Elías. El central local entró muy fuerte y el colegiado no dudó y lo mandó al vestuario. En esa falta, que ejecutó Rafa Mir, llegó el cuarto gol de la tarde. El libre directo lo rechazó Dani, pero a placer Fede Redondo no perdonó y aumentó la ventaja.

Los últimos minutos fueron de dominio visitante, que se dedicó a domar el balón y a esperar que el encuentro llegara al minuto 90. Entre que el partido estaba más que sentenciado y el hecho de tener superioridad numérica, el cuadro ilicitano no quiso hacer más sangre y el resultado no se movió más y terminó con el 0-4.