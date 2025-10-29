Zarpazo del UCAM Murcia en Polonia (75-102)

El UCAM Murcia CB ha conseguido sumar segunda victoria en la fase regular de la FIBA Europe Cup al imponerse al Start Lublin en un partido en el que tuvo dos caras (75-102). Y es que, a pesar de los 27 puntos de renta que logró en Polonia, los universitarios tuvieron que emplearse a fondo y realizar un cambio de chip al descanso hasta firmar una segunda mitad en la que fueron un vendaval en ataque.

No pudo parar el conjunto polaco a un UCAM Murcia que en el inicio del tercer cuarto consiguió ponerse por delante y engranar la velocidad de crucero hasta el desenlace para hacerse con la victoria. Todo lo contrario a lo que ocurrió en el primer tiempo, cuando el Start Lublin le dio un fuerte aviso en el arranque, recordando incluso por momentos a lo vivido en Bosnia hace una semana, al liderar el marcador por 12 puntos de distancia.

Los de Sito Alonso, en un partido en el que el base Dani García y el ala-pívot Toni Nakic se quedaron fuera de la convocatoria, ya consiguieron dar un paso adelante con el paso de los minutos en el segundo cuarto, aunque eso no fue suficiente para frenar a Hawkins o Mack junto a Griffin. Eso sí, el técnico madrileño pudo ajustar sus piezas al descanso, especialmente en defensa, y así consiguió cambiar el rumbo del partido.

Un arranque con advertencia

Fue Will Falk el que desempeñó el rol de ala-pívot en el arranque del partido, ante la ausencia en la convocatoria de Nakic para darle descanso, y el UCAM no corrigió del todo lo ocurrido hace una semana en Bosnia. Le costó arrancar, a pesar de que al principio no parecía que iba ser así, y el Start Lublin comenzó a entrar pronto en ebullición con un Mack que a los siete minutos ya llevaba diez puntos en su casillero. Después de un 10-7 tras los primeros intercambios de canastas, el equipo polaco cogió carrerilla y consiguió una ventaja de nueve puntos con el 22-13 que tuvo que parar Sito Alonso con tiempo muerto. Surtió efecto la llamada de atención del técnico a los suyos, pues con un quinteto en el que ya se habían acometido las primeras rotaciones, un parcial de 0-5 abrió un tramo final en el que Forrest, con dos triples consecutivos, uno de ellos sobre la bocina de posesión, dio vida a los universitarios (26-21).

Paso adelante

El base norteamericano continuó anotando y tirando del carro en la anotación en el inicio de un segundo cuarto en el que el UCAM logró situarse a dos puntos de distancia tras la visita de Ennis al tiro libre (31-29). Todo eso ocurrió en tres minutos, porque después el Lublin le tomó la medida al equipo universitario y consiguió hacerse con las riendas del partido con Hawkins y todas sus armas ofensivas sobre la pista (35-31). Un lanzamiento de Cate consiguió romper la mala racha después de que el Lublin alcanzase los nueve puntos de renta otra vez (42-33) y Hawkins continuó haciendo daño, por lo que Sito Alonso tuvo que volver a pararlo (44-33). Consiguió reaccionar el UCAM con un parcial de 2-7, con las canastas de Cate y Radebaugh, junto a un contragolpe que ahora provocó el tiempo muerto local al dilapidar la ventaja (46-40). De hecho, un triple de DeJulius puso a las puertas de la remontada a los murcianos al colcarse a un punto a tan solo un minuto para el descanso. Sin embargo, en las últimas posesiones, el Lublin reaccionó pero el UCAM logró mantenerse a rebufo (48-45).

Cambio radical

Era consciente el cuadro murciano de que debía cambiar cosas en la segunda mitad para poder hacerse con su primer triunfo a domicilio y así lo hizo. Arrancó el tercer cuarto con un rebote ofensivo que transformó Cacok y a partir de ahí el UCAM cogió carrerilla. Un vendaval que pilló desprevenido al Lublin y que se convirtió en un parcial de 4-13 que tuvo que cortar el entrenador Kaminski Wojciech con tiempo muerto, al liderar los universitarios ya el marcador de manera cómoda (53-60). Sirvió como reacción, al acercarse el Lublin de nuevo a tres puntos cuando restaban cuatro minutos para finalizar el cuarto, pero un desatado Forrest, con dos triples consecutivos, y un mate de Sant-Roos cerraron un parcial de 12-25 en estos diez minutos que cambiaba por completo tanto la cara del partido como la del propio UCAM (60-70).

Diez minutos de diversión

A partir de ahí, el equipo murciano se mostró mucho más suelto y cómodo en Polonia. Con Forrest desatado en la anotación y un Cacok que cada vez que pisaba la pintura era para anotar, el UCAM vivió un momento de buen juego, lucidez y acierto que terminó por noquear a un Lublin que prácticamente bajó los brazos a ocho minutos para el desenlace con el +15 de ventaja (63-78). El desgaste físico mermó a un conjunto polaco que tan solo cometió una falta en este tramo y que aceptó un intercambio de canastas en el que el buen momento visitante provocaba que pudiera anotar prácticamente en todas sus acciones (66-87). En el tramo final irrumpió Dylan Ennis para romper la barrera de los cien puntos y cerrar un parcial de 15-32 en este cuarto para que su equipo sumase la segunda victoria de la fase regular de la FIBA Europe Cup este curso (75-102).