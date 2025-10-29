Baloncesto
FIBA Europe Cup: Start Lublin-UCAM Murcia, en directo
Sigue cuarto a cuarto la jornada 3 que está disputando el conjunto universitario en Polonia de la competición europea
En directo: Start Lublin-UCAM Murcia (18.30 horas, Popular TV).
- Consulta las estadísticas del partido
- Así está el grupo A de la FIBA Europe Cup
- Previa: El UCAM visita al Start Lublin con la lección aprendida
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Estos son los festivos nacionales y puentes que celebrará la Región de Murcia en 2026
- Estos son los trabajadores de la Región de Murcia que van a recibir una ayuda de 3.000 euros
- Primeras críticas al nuevo plan de movilidad de Murcia: señalan el abandono del tranvía y las pedanías
- El Real Murcia destituye a Joseba Etxeberria
- El detenido por matar a su novia en Librilla, ante el juez
- Investigan si el presunto asesino machista de Librilla asfixió a su novia porque ella quería dejarlo
- El Mar Menor mejora 'de forma súbita' porque el lebeche hace desaparecer la anoxia
- El Real Murcia, sin nadie al volante