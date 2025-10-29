El FC Cartagena, a no llevarse una sorpresa en Copa

El FC Cartagena abre esta noche (20.30 horas) su andadura en la Copa del Rey visitando al Salerm Puente Genil en un duelo que, más allá del pase de ronda, supone una oportunidad para romper la mala racha goleadora como visitante. Los albinegros, aún sin estrenar su casillero fuera de casa en la presente temporada liguera, tratarán de aprovechar el cambio de escenario y la exigencia copera para reencontrarse con su mejor versión ofensiva.

El sorteo no fue especialmente benévolo con los de Javi Rey. No tanto por el nivel del rival, un Puente Genil que milita en el Grupo IV de Segunda Federación y que no atraviesa su mejor momento clasificatorio, sino por las condiciones del terreno de juego. El partido se disputará sobre césped artificial, una superficie que obliga a modificar patrones de juego y a la que los futbolistas cartageneristas no están habituados. La adaptación a las dimensiones del campo y a un bote del balón impredecible será, de entrada, una de las claves de la eliminatoria.

El reto es tan físico como mental. El conjunto albinegro acumula cinco salidas ligueras sin ver puerta, un dato que pesa en la moral de un equipo construido para competir con ambición en la categoría. Cuatro goles le fueron anulados en ese mismo periodo, y sorprendente ratificados por el VAR, pero la estadística sigue inamovible: cero tantos fuera de casa. La Copa, sin embargo, ofrece un contexto diferente, una suerte de reseteo emocional en el que el Cartagena pretende soltarse, encontrar fluidez y volver a celebrar un gol lejos del Cartagonova.

Como es habitual en estas primeras rondas, el técnico gallego aprovechará la cita copera para introducir rotaciones y repartir minutos. La profundidad de plantilla y la acumulación de partidos invitan a dar descanso a varios titulares. Además de que ya de por sí, el preparador es un firme defensor de las rotaciones de un choque hacia otro. En la portería se espera el regreso de Lucho García, que recuperaría la titularidad tras cuatro encuentros en los que Iván Martínez ocupó el arco. En defensa, Fran Vélez apunta a ser de la partida, aportando experiencia en una zaga donde también podrían entrar Dani Perejón y Nil Jiménez en los laterales, ambos con escasa participación en las últimas jornadas.

El centro del campo podría recuperar a un futbolista que todos en el club esperan que sea importante: Chuca. Las lesiones le han impedido tener continuidad, pero ya está totalmente recuperado. Arriba, las quinielas apuntan a un nuevo dibujo con Nacho Sánchez como titular y el regreso de Chiki al once, probablemente en detrimento de Ortuño.

La Copa siempre se presenta como un terreno propicio para las sorpresas, y en eso confía el modesto Puente Genil, que sueña con dar la campanada ante un rival de superior categoría. El cuadro cordobés, empujado por su afición, con la ilusión de una cita histórica y descansado porque no jugó este pasado fin de semana, al aplazarse su choque ante el Lorca Deportiva, tratará de aprovechar cualquier despiste visitante y las particularidades de su estadio para competir de tú a tú.

Buenos precedentes

En los últimos años el Cartagena suele superar esta primera ronda, en concreto ha pasado las últimas cuatro ediciones. El curso pasado en Beasain venció por 0-1 al cuadro vasco en un desastroso encuentro de los albinegros que estuvieron a merced de su rival, que ocupaba puestos de descenso en Tercera Federación, pero que consiguió ganar por la mínima con un gol en el 90 de Luis Muñoz. Un año antes también sufrió el cuadro portuario y también se pudo clasificar. Ese año fue en Azuaga, donde se clasificó por penaltis (2-3) tras un decepcionante 0-0 en 120 minutos.

En la campaña 22-23 la primera ronda de Copa del Rey llevó al Cartagena hasta La Rioja. Ahí venció por 0-1 al CD Alfaro con un tanto de Alfredo Ortuño. Muy parecido fue el viaje un año antes, ya que el cuadro albinegro venció 0-2 al Racing Rioja, de nuevo con un Alfredo Ortuño como protagonista al anotar los dos tantos.

La última vez que el Cartagena cayó en primera ronda fue en el curso 20-21 cuando le tocó viajar a Pontevedra. Ese día en Pasarón el cuadro gallego superó al conjunto cartagenero por 2-1. n