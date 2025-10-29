El CD Cieza da la campanada en la Copa del Rey

El CD Cieza, con un gol en el minuto 82 de Ortiz, ha dado la campanada en la primera eliminatoria de la Copa del Rey al derrotar al Córdoba, de Segunda División, en La Arboleja. El conjunto de Ranko Despotovic ha realizado un gran partido, defendiéndose con uñas y dientes ante un rival de tres categorías superior, y dando la estocada perfecta a ocho minutos del final con ese tanto que ha desatado la euforia entre la afición espartera.

El equipo murciano de Tercera RFEF, por tanto, se asegura un enfrentamiento con un equipo de Primera División en la segunda eliminatoria.