Alejandro Arribas dará la cara este jueves ante la afición del Cartagena

A las 12:00 comparecencia de prensa en el Estadio Cartagonova para explicar la situación de la compraventa del club albinegro

Alejandro Arribas este jueves en rueda de prensa

Alejandro Arribas este jueves en rueda de prensa / Ivan urquizar

Paco Sarabia

Paco Sarabia

Se está empezando a ver la luz al final del túnel respecto al asunto de la compraventa del FC Cartagena. El pasado 9 de julio el cuadro albinegro sacaba el comunicado oficial en el que informaba que la propiedad del club iba a ser transferida a Arrisanz S.L. En ese momento se confirmaba que el proceso estaba ultimándose.

Ocho días después se confirmaba que iba a ser Alejandro Arribas, y no su padre, la cabeza visible del proyecto, y el exfutbolista se presentaba, junto a su equipo, en rueda de prensa.

Alejandro Arribas, durante la presentación de su proyecto en el FC Cartagena. | IVÁN URQUÍZAR

Alejandro Arribas, durante la presentación de su proyecto en el FC Cartagena. | IVÁN URQUÍZAR / Iván Urquízar

Desde entonces han pasado casi cuatro meses de una ‘transición ordenada’ que no lo ha sido tanto. La nueva propiedad ha instado a Felipe Moreno y a Duino Inversiones para acelerar los trámites de la compraventa. Están siendo semanas de duras negociaciones.

Todo esto se ha llevado a cabo sin que se haya informado públicamente, lo que ha provocado desconfianza en muchos sectores del club albinegro. Mañana a las 12:00 en el Estadio Cartagonova, Alejandro Arribas ha convocado una rueda de prensa para actualizar y explicar la situación actual del club y si el acuerdo ya es total o no. Mucha expectación en la que puede ser la rueda de prensa del inicio de una nueva era en el club albinegro.

