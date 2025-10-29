Alejandro Arribas dará la cara este jueves ante la afición del Cartagena

Se está empezando a ver la luz al final del túnel respecto al asunto de la compraventa del FC Cartagena. El pasado 9 de julio el cuadro albinegro sacaba el comunicado oficial en el que informaba que la propiedad del club iba a ser transferida a Arrisanz S.L. En ese momento se confirmaba que el proceso estaba ultimándose.

Ocho días después se confirmaba que iba a ser Alejandro Arribas, y no su padre, la cabeza visible del proyecto, y el exfutbolista se presentaba, junto a su equipo, en rueda de prensa.

Alejandro Arribas, durante la presentación de su proyecto en el FC Cartagena. | IVÁN URQUÍZAR / Iván Urquízar

Desde entonces han pasado casi cuatro meses de una ‘transición ordenada’ que no lo ha sido tanto. La nueva propiedad ha instado a Felipe Moreno y a Duino Inversiones para acelerar los trámites de la compraventa. Están siendo semanas de duras negociaciones.

Todo esto se ha llevado a cabo sin que se haya informado públicamente, lo que ha provocado desconfianza en muchos sectores del club albinegro. Mañana a las 12:00 en el Estadio Cartagonova, Alejandro Arribas ha convocado una rueda de prensa para actualizar y explicar la situación actual del club y si el acuerdo ya es total o no. Mucha expectación en la que puede ser la rueda de prensa del inicio de una nueva era en el club albinegro.