El UCAM Murcia lucha, pero cae en la Copa del Rey (1-3)

El UCAM Murcia cae en la Copa del Rey ante el Cádiz (1-3). El cuadro universitario saltó al terreno de juego con la ilusión y las ganas de dar la sorpresa. Pese al gol en contra del comienzo, los de Germán Crespo supieron rehacerse y plantarle cara al rival, logrando el empate. El segundo tiempo castigó físicamente a los universitarios, además de que los cambios llegaron tarde. El sueño de la Copa acaba en la primera eliminatoria para el UCAM Murcia.

Las noches de Copa del Rey generan una atmósfera distinta al resto de partidos. El UCAM Murcia sabía que no partía como favorito para llevarse el partido, pero, aun así, saltó con el único objetivo de dejarse la piel en el campo, y si tenía que morir, lo haría, pero peleando hasta el último minuto.

Muchas veces los nervios pueden provocar malas pasadas, y eso es lo que le pasó al meta universitario. En la primera jugada del partido, Ackermann falló en la salida de balón, y Roger aprovechó la asistencia de Tabatadze para poner a los suyos por delante.

El UCAM Murcia no se derrumbó, ni mucho menos; lo que hizo fue tirar de casta y empezar a jugar sin miedo ni presión. Poco a poco fueron llegando las oportunidades, hasta que llegó la jugada clave. Alvarito, que estaba siendo el mejor del partido, corrió la banda con el balón en los pies, buscando pisar el área. El extremo, que iba perseguido por un jugador del Cádiz, sabía que si conseguía entrar hasta la cocina, un derribo sería penalti, y así fue.

El futbolista gaditano tiró a Alvarito dentro del área y el árbitro señaló la pena máxima. El mismo extremo cogió la pelota y dijo: “Como Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como”. Lo puso en el punto de penalti y, con mucha calma, la clavó cerca de la escuadra. La afición explotó de alegría, y el UCAM Murcia se marchó al descanso con todo por decidir para el segundo tiempo.

Ackermann para un penalti

Ackermann se puso la capa de héroe al comienzo del segundo tiempo. Al poco de arrancar, el UCAM Murcia cometió un penalti sobre el Cádiz. Todo el mundo se llevó las manos a la cabeza, viéndose venir lo peor, pero allí estaba Ackermann para echarle el cerrojo al arco. El uruguayo le adivinó el lado a Diarra y atajó la pena máxima.

A los jugadores universitarios se les estaban empezando a agotar las piernas, pero Germán Crespo no movía el banquillo. En ese tramo, otro error de Ackermann en la salida condenó al segundo tanto de Roger. Al poco tiempo, y con un UCAM Murcia medio muerto, Juan Díaz ajustó un disparo al palo corto y, prácticamente, sentenció el encuentro.

El UCAM Murcia, aunque peleó y dio lo mejor de sí mismo, no pudo superar al Cádiz. El segundo tiempo y el cansancio condenaron a los universitarios, que no le pudieron seguir el ritmo al cuadro gaditano. Aun así, la afición tiene que reconocer el gran esfuerzo de los de Germán Crespo, que lograron igualar la contienda y, por un momento, arrinconar al rival.