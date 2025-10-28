El UCAM Murcia, a dar la campanada en Copa ante el Cádiz

La emoción de la Copa del Rey ha llegado para el UCAM Murcia. Los universitarios debutan en esta competición midiéndose al Cádiz. Una eliminatoria a partido único, donde todo puede pasar, y quién sabe si los de Germán Crespo darán la campanada y dejarán a los gaditanos fuera de la competición copera. El encuentro se podrá seguir a partir de las 19:30 horas.

Los universitarios llegan a la Copa del Rey con la flecha para arriba, después de sumar su tercera victoria consecutiva y rozar la primera posición. Partido serio el que ejecutaron los alumnos de Germán Crespo, dejando su portería a cero, y generando muchas ocasiones de gol, anotando dos de ellas.

«Lo más importante es la temporada, que es por lo que peleamos todo el año. La Copa es un premio y estos partidos son de los que te apetece jugar, y sacar tu mejor versión. Vamos a jugar contra un equipo de mayor categoría y eso le añade un plus de motivación», comentó Alberto Soto en la previa del encuentro.

Para este encuentro, el técnico cordobés saltará con su once de gala, para intentar dejar fuera al Cádiz. En portería estará Ackermann. Línea defensiva para José Ruíz y Yeremy en los laterales, y Fer Román y Javi Ramírez en el centro de la zaga. Doble pivote para Urcelay y Juanma Bravo, con Alberto Soto más adelantado. Ale Marín y Aquino correrán las bandas, y Julito ocupará la punta del ataque.

El cuadro gaditano, que milita en la Segunda División, llega después de encajar un empate en su visita a Los Cármenes, el estadio del Granada. Los de Gaizka Garitano están haciendo un destacado inicio de temporada, ocupando la cuarta plaza del campeonato, soñando con regresar a la categoría de oro del fútbol español.

Partido complicado el que tiene el UCAM Murcia por delante, pero donde todo puede pasar. La Copa del Rey ha dejado resultados sorprendentes, y la afición universitaria espera que hoy pase lo mismo.