Triatlón
Rodríguez y Núñez triunfan en el Duatlón Cross de La Unión
Inma Martínez
Francisco Rodríguez y Pilar Núñez fueron los triunfadores de la última prueba del año de la Federación de Triatlón de la Región de Murcia, el XVI Duatlón Cross Minero de La Unión, que contó con 200 participantes. Rodríguez ganó con 1h.06:31, estando acompañado en el podio por Miguel Franco, (1h.07:15) y Pascual Sánchez (1h.08:34). Por su parte, Núñez, gallega afincada en Mrucia, marcó un tiempo de 1h.35:46, y segunda fue Milagros Bastida (1h.55:17). También se celebraron pruebas para menos.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Los autobuses interurbanos estallan y siguen la estela de los urbanos en Murcia
- Detenido por matar a su novia asfixiándola en su casa de Librilla
- En directo: Eldense-Real Murcia
- Los vecinos de Librilla, en shock tras el crimen machista: “Ella era un trozo de pan, esto ha sido una bomba”
- Hallan sin vida el cuerpo del hombre de 81 años desaparecido este sábado en Torre Pacheco
- Abre una barra 'de toda la vida' con alma gourmet en el corazón de Murcia: 'Aquí se cantan las tapas, se sirven guisos y se respeta la tradición
- Intenta degollar a un hombre para robarle en Cartagena y se da a la fuga
- El contenedor marrón aterriza en Murcia: estas son las calles en las que ya está operativo