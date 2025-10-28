Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Triatlón

Rodríguez y Núñez triunfan en el Duatlón Cross de La Unión

Pilar Núñez y Francisco Rodríguez, los ganadores. | FTRM

Inma Martínez

Francisco Rodríguez y Pilar Núñez fueron los triunfadores de la última prueba del año de la Federación de Triatlón de la Región de Murcia, el XVI Duatlón Cross Minero de La Unión, que contó con 200 participantes. Rodríguez ganó con 1h.06:31, estando acompañado en el podio por Miguel Franco, (1h.07:15) y Pascual Sánchez (1h.08:34). Por su parte, Núñez, gallega afincada en Mrucia, marcó un tiempo de 1h.35:46, y segunda fue Milagros Bastida (1h.55:17). También se celebraron pruebas para menos.

