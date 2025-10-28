Primera RFEF
El Real Murcia, sin nadie al volante
Felipe Moreno sigue rehusando tomar decisiones respecto a Joseba Etxeberria, dejando toda la responsabilidad del despido a un Asier Goiria que no está dispuesto a dejar caer a su amigo
Parecía que Joseba Etxeberria tenía las horas contadas en el banquillo del Real Murcia tras la derrota frente al Ibiza. Sin embargo, los días fueron pasando sin que Felipe Moreno moviese un dedo, permitiendo al técnico vasco dirigir al equipo grana en Elda. Pero frente al Eldense tampoco llegó el triunfo, lo que, viendo la situación insostenible que hay creada alrededor de la plantilla murcianista, parecía ahora sí definitivo. Pues ni hubo noticias por parte del club en la tarde del domingo ni las hubo a lo largo de toda la jornada de ayer. Y así estamos ya un mes, un mes en el que cada semana que pasa la situación deportiva del Real Murcia va a peor.
Un mes en el que Felipe Moreno se ha negado a coger el toro por los cuernos. Primero, mirando para otro lado; después, tirando de esperanza y confiando en una reacción; y ahora, mostrándose completamente superado, hasta el punto de generar en el club una parálisis de la que nadie sabe por dónde se va a salir.
Porque en estos momentos, la única realidad es que no hay al volante nadie en Nueva Condomina. No lo está Joseba Etxeberria, completamente desbordado y al frente de un vestuario roto; no lo está Asier Goiria, cuestionado por la grada incluso más que al técnico y crucificado en los despachos; y para sorpresa de todos no lo está un Felipe Moreno cuya inacción contrasta con la responsabilidad de su cargo.
Ni la derrota contra el Ibiza, con bronca de la grada incluida, fue la gota que colmó el vaso para el presidente del Real Murcia, ni por ahora lo ha sido el empate frente al Eldense. Cuando muchos esperaban que la misma tarde del domingo o el lunes, el presidente grana se dejara ya de reuniones y de ultimátum, y diera un golpe sobre la mesa, la vida sigue igual en Nueva Condomina.
Hoy, nueva reunión
De hecho, las miradas están puestas en lo que suceda hoy, cuando se celebrará una nueva reunión, la enésima ya, entre Felipe Moreno y Asier Goiria. El director deportivo y el presidente volverán a analizar la mala situación del equipo, en esta ocasión con el condicionante de que este jueves hay partido de Copa del Rey, lo que podría retrasar una vez más la toma de decisiones.
Reuniones y conversaciones que hasta el momento han sido como el ‘Día de la Marmota’. El presidente cede al director deportivo la responsabilidad de cesar al técnico; el director deportivo defiende que tiene confianza absoluta en el vasco; y el presidente se limita a exigir resultados, resultados que una semana después no llegan, pero que ni penalizan a Goiria ni penalizan a Etxeberria, pero que tienen al Real Murcia hundido en zona de descenso.
La experiencia no es un grado
Ni ser colista, como ocurrió hace una semana, ni ser penúltimo, como ha sucedido esta, han agitado a un Felipe Moreno que parece que está viviendo su primera crisis deportiva, cuando suma años de experiencia en el fútbol. Pues esa experiencia no le está sirviendo de nada en Nueva Condomina, y es que, en cualquier otro club de la potencia del grana, solo hay que mirar a Ibiza o a Elda, ya se habría cortado por lo sano, sin embargo en Nueva Condomina llevan ya tres semanas debatiendo quién tiene que despedir al técnico, si el máximo accionista o si Goiria.
La racanería, en plena crisis
Aunque el principal marrón de Felipe Moreno ahora mismo no es despedir a Etxeberria. El principal marrón es pagar el despido de Etxeberria. Porque el presidente que en junio no tuvo ningún problema en firmar un contrato de Segunda División al vasco -alcanza los 300.000 euros- o que llegó a pagar 500.000 euros para firmar a Flakus, ahora racanea para no afrontar el despido del técnico cuando solo por la venta de abonos este verano se han ingresado más de dos millones y medio de euros.
Y esa racanería de Felipe Moreno la está pagando el Real Murcia, que desde hace ya dos jornadas podría estar en manos de otro entrenador. Y lo peor es que la va a seguir pagando, porque, todo parece indicar que, aunque al final despidan a Etxeberria esta semana, Felipe Moreno apuesta por ir a lo barato en la contratación del nuevo técnico, lo que puede llevar al Real Murcia de ‘guatemalo a guatepeor’, y más teniendo en cuenta las carencias de la plantilla que tiene que salvar los muebles en una crisis que hace tiempo que no se recuerda en Nueva Condomina.
Rubén de la Barrera, Beto Company, Fernández Romo, Jandro..., en el mercado
En el caso de que Felipe Moreno decidiese despedir a Etxeberria, tocará buscar a un nuevo entrenador. Si Goiria mantiene plenos poderes, no sería extraño que el director deportivo intentase convencer a Jandro, al que ya intentó firmar en verano de 2024. Lo que pasa es que Jandro ya fue reclutado hace un año por el FC Cartagena para revertir una situación similar a la que ahora vive el Real Murcia, y el ex del Amorebieta apenas aguantó tres meses. Más allá de los amigos de Goiria, el mercado ofrece otras posibilidades. Una de las más interesantes es la de Rubén de la Barrera, que conoce a la perfección la Primera RFEF y que ahora mismo está sin equipo. El coruñés ya estuvo en la agenda grana en el verano de 2023, cuando Javi Recio insistió en Carcedo. En el mercado también está Guillermo Fernández Romo, quien ascendió al Racing de Santander a Primera RFEF, o Beto Company, que hizo lo propio con el Andorra el pasado mes de junio.
