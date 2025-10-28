El Real Murcia, sin nadie al volante

Parecía que Joseba Etxeberria tenía las horas contadas en el banquillo del Real Murcia tras la derrota frente al Ibiza. Sin embargo, los días fueron pasando sin que Felipe Moreno moviese un dedo, permitiendo al técnico vasco dirigir al equipo grana en Elda. Pero frente al Eldense tampoco llegó el triunfo, lo que, viendo la situación insostenible que hay creada alrededor de la plantilla murcianista, parecía ahora sí definitivo. Pues ni hubo noticias por parte del club en la tarde del domingo ni las hubo a lo largo de toda la jornada de ayer. Y así estamos ya un mes, un mes en el que cada semana que pasa la situación deportiva del Real Murcia va a peor.

Un mes en el que Felipe Moreno se ha negado a coger el toro por los cuernos. Primero, mirando para otro lado; después, tirando de esperanza y confiando en una reacción; y ahora, mostrándose completamente superado, hasta el punto de generar en el club una parálisis de la que nadie sabe por dónde se va a salir.

Porque en estos momentos, la única realidad es que no hay al volante nadie en Nueva Condomina. No lo está Joseba Etxeberria, completamente desbordado y al frente de un vestuario roto; no lo está Asier Goiria, cuestionado por la grada incluso más que al técnico y crucificado en los despachos; y para sorpresa de todos no lo está un Felipe Moreno cuya inacción contrasta con la responsabilidad de su cargo.

Ni la derrota contra el Ibiza, con bronca de la grada incluida, fue la gota que colmó el vaso para el presidente del Real Murcia, ni por ahora lo ha sido el empate frente al Eldense. Cuando muchos esperaban que la misma tarde del domingo o el lunes, el presidente grana se dejara ya de reuniones y de ultimátum, y diera un golpe sobre la mesa, la vida sigue igual en Nueva Condomina.

Hoy, nueva reunión

De hecho, las miradas están puestas en lo que suceda hoy, cuando se celebrará una nueva reunión, la enésima ya, entre Felipe Moreno y Asier Goiria. El director deportivo y el presidente volverán a analizar la mala situación del equipo, en esta ocasión con el condicionante de que este jueves hay partido de Copa del Rey, lo que podría retrasar una vez más la toma de decisiones.

Reuniones y conversaciones que hasta el momento han sido como el ‘Día de la Marmota’. El presidente cede al director deportivo la responsabilidad de cesar al técnico; el director deportivo defiende que tiene confianza absoluta en el vasco; y el presidente se limita a exigir resultados, resultados que una semana después no llegan, pero que ni penalizan a Goiria ni penalizan a Etxeberria, pero que tienen al Real Murcia hundido en zona de descenso.

La experiencia no es un grado

Ni ser colista, como ocurrió hace una semana, ni ser penúltimo, como ha sucedido esta, han agitado a un Felipe Moreno que parece que está viviendo su primera crisis deportiva, cuando suma años de experiencia en el fútbol. Pues esa experiencia no le está sirviendo de nada en Nueva Condomina, y es que, en cualquier otro club de la potencia del grana, solo hay que mirar a Ibiza o a Elda, ya se habría cortado por lo sano, sin embargo en Nueva Condomina llevan ya tres semanas debatiendo quién tiene que despedir al técnico, si el máximo accionista o si Goiria.

La racanería, en plena crisis

Aunque el principal marrón de Felipe Moreno ahora mismo no es despedir a Etxeberria. El principal marrón es pagar el despido de Etxeberria. Porque el presidente que en junio no tuvo ningún problema en firmar un contrato de Segunda División al vasco -alcanza los 300.000 euros- o que llegó a pagar 500.000 euros para firmar a Flakus, ahora racanea para no afrontar el despido del técnico cuando solo por la venta de abonos este verano se han ingresado más de dos millones y medio de euros.

Y esa racanería de Felipe Moreno la está pagando el Real Murcia, que desde hace ya dos jornadas podría estar en manos de otro entrenador. Y lo peor es que la va a seguir pagando, porque, todo parece indicar que, aunque al final despidan a Etxeberria esta semana, Felipe Moreno apuesta por ir a lo barato en la contratación del nuevo técnico, lo que puede llevar al Real Murcia de ‘guatemalo a guatepeor’, y más teniendo en cuenta las carencias de la plantilla que tiene que salvar los muebles en una crisis que hace tiempo que no se recuerda en Nueva Condomina.