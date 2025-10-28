El Real Murcia destituye a Joseba Etxeberria

El Real Murcia ha anunciado la destitución de Joseba Etxeberria como entrenador del primer equipo murcianista, que es penúltimo en la clasificación del grupo II de Primera RFEF. Solo nueve jornadas, con un balance de una victoria y cuatro empates, ha durado en el banquillo un técnico que llegó avalado por el director deportivo de la entidad, Asier Goiria. Esta tarde, en la sesión de entrenamiento que se celebrará en Pintatar Arena será Adrián Colunga, responsable del Imperial, el que tome la riendas de forma temporal hasta la contratación de su sustituto.

Adrián Colunga (Imperial). | REAL MURCIA / Real Murcia

A través de un escueto comunicado donde se agracede los servicios prestados ha sido como el club que preside Felipe Moreno ha anunciado el despido. La mala imagen mostrada por el equipo en el empate del domingo pasado ante el Eldense, unido a la derrota sufrida una semana antes contra el Ibiza en casa, han sido los detonantes de la decisión que ha tomado la cúpula de la entidad.

La destitución llega a dos días de que los granas reciban este jueves al Antequera en Nueva Condomina en la primera eliminatoria de la Copa del Rey y de que visite el próximo domingo al Sevilla Atlético en la competición liguera.