El Murcia Club de Tenis vuelve a acoger el Nacional por equipos

El Real Murcia Club de Tenis 1919 acoge a partir del jueves sy hasta el sábado Campeonato de España Mapfre por equipos masculinos de Primera Categoría. El club murciano vuelve a estar junto al Móstoles Tenis, Real Zaragoza CT, RCT Barcelona 1899, CT Chamartín, Cercle Sabadellès 1856, CA Montemar y CT Valencia. Como cada año, la entrada será libre y gratuita hasta completar el aforo. El equipo femenino del Murcia CT, por su parte, jugará en Zaragoza el Nacional.