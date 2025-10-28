Javi Rey: “Afrontamos la Copa con ilusión, pero sabemos que va a ser una eliminatoria muy complicada”

El técnico del FC Cartagena, Javi Rey, compareció este martes ante los medios de comunicación en la previa del estreno copero frente al Salerm Puente Genil, un duelo que se disputará este miércoles a las 20:30 en el Manuel Polinario “Poli”. El entrenador gallego se mostró ilusionado por el debut en la competición, aunque advirtió de la dificultad del encuentro: “Afrontamos la competición con muchas ganas, sobre todo con ilusión, porque creo que es una competición muy atractiva desde el cambio al nuevo formato. Son partidos únicos, campo de inferior categoría, partido bonito. Jugamos en un campo de hierba sintética, en un estadio que hay muy buen ambiente. Va a ser una eliminatoria muy complicada, pero a la vez muy bonita”, señaló Rey.

El técnico fue claro respecto al objetivo inmediato del equipo: “Mañana sí que toca ganar para poder clasificarnos, es el objetivo que nos marcamos, pasar de ronda, poder disfrutar en el Cartagonova de un equipo de fútbol profesional. Intentar llegar lo más lejos posible, ir partido a partido, ronda a ronda. Sabemos que va a ser complicado por la hierba sintética, el Puente Genil es un buen equipo, está bien trabajado. Esperemos no llegar a la prórroga porque jugando el sábado sería un hándicap importante.”

Javi Rey, que ya vivió una experiencia copera la pasada temporada con la Ponferradina, valoró el buen momento de su equipo: “El inicio del Cartagena está siendo muy bueno en la competición liguera, pero al final las competiciones son completamente diferentes. Es un partido único, en campo de inferior categoría, se va a igualar absolutamente todo. La situación del equipo es buena, en la plantilla casi al 100% están casi todos disponibles. Eso nos da riqueza para afrontar los partidos de Liga y de Copa.”

Javi Rey, entrenador del Cartagena, animando a sus jugadores en el partido ante el Algeciras / Iván Urquízar

Sobre la rápida evolución del conjunto albinegro, el técnico restó preocupación: “No me preocupa, de hecho creo que es bueno. El proceso se aceleró mucho por la pretemporada que hicimos. Los jugadores trabajan muy bien, adquirieron los conceptos muy rápido. El vestuario que se formó ahí dentro es la clave. Entendieron muy bien lo que pido en cuanto a la manera de jugar, entrenar y entender el juego. Eso facilita mucho el proceso.”

El preparador gallego analizó también al rival, el Puente Genil, del que destacó su buen momento y estilo de juego: “Es un rival complicado. En su casa es muy fuerte, juega bien al fútbol, son capaces de hacer estructura de 3-2, tienen buenas movilidades. Me gusta lo que hace Álvaro Cejudo. Tienen buen juego interior, buenas bandas, los dos laterales muy largos, Rafita y Carmona. Marcos es un central de muy buen pie, Joel y Carlos hacen un buen doble pivote, y Salva es un mediapunta de muchísimo talento. Cacho es un extremo de uno contra uno. A pesar de ser de inferior categoría, es un equipo que me gusta cómo juega y compite muy bien.”

El técnico insistió en que no quiere excusas por el campo de hierba sintética: “El campo es para los dos. Es cierto que el Puente Genil está más acostumbrado, pero no tenemos que buscar la excusa del terreno de juego. Es un 11 contra 11 a 90 o 120 minutos. El rival está trabajado y mantiene la inercia del ascenso. El partido va a ser tremendamente igualado y muy duro. Si no vamos al 100%, se nos va a hacer muy difícil.”

Sobre el estado físico de la plantilla, Rey explicó la situación de Pablo de Blasis y confirmó que Fran Fernández y Chuca podrían ser titulares: “Si mañana fuera la jornada 36 posiblemente lo forzaríamos y jugaría, pero en la jornada 9 no podemos correr ningún riesgo. De Blasis ya puede estar disponible, pero no vamos a correr riesgos. Tanto Chuca como Fran Vélez están disponibles al 100% para mañana poder ser titulares.”

También lamentó la falta de descanso antes del partido liguero del sábado ante el Villarreal B: “No vamos a perder energía en lo que no depende de nosotros. Sí que deberían priorizar el cuidar al futbolista. Jugar miércoles y sábado, con posible prórroga, es un hándicap. Llegaremos de madrugada, prácticamente perderemos el jueves. Me gustaría jugar el domingo, pero ahora lo importante es hacer un buen partido mañana y clasificarnos.”

Por último, el entrenador valoró la falta de gol fuera de casa, restándole dramatismo: “Antes del partido del Marbella sí me preocupaba, pero después estoy tranquilo. El equipo fue capaz de generar ocasiones. Mientras fuera de casa generemos como en el Cartagonova, estoy tranquilo. En Marbella dimos un paso al frente. Mañana intentaremos ganar en Puente Genil, hacer un buen partido con el Villarreal y después en Teruel lograr ese primer gol fuera de casa que nos acerque a la primera victoria a domicilio.”

El Cartagena buscará en Puente Genil su pase a la segunda ronda de la Copa del Rey con el aval del buen momento liguero y la confianza de su técnico en la solidez del grupo.