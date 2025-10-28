El FC Cartagena, molesto con la decisiones del VAR 'low cost

El FC Cartagena ocupa la segunda posición con 16 puntos en lo que puede considerarse, sin ningún tipo de duda, como un gran inicio de campaña. Está a tan solo un punto del filial del Atlético de Madrid, el actual líder, y también a un punto (la derrota que sufrió en Sanlúcar de Barrameda) de mantener la famosa media inglesa de la que ya se ha hablado y que el técnico Javi Rey firma porque considera que le daría el ascenso de categoría. Lógicamente, para mantener este ritmo, es imposible que el cuadro portuario gane los 19 encuentros como local y tendrá que dar un paso adelante como visitante para poder seguir esa línea de sumar 4 de cada 6 puntos en liza. En el Cartagonova el equipo se está mostrando como un auténtico rodillo y el debe se está produciendo cuando toca montarse en el autobús y jugar lejos de la trimilenaria.

En el seno del Cartagena hay un cabreo considerable con el FVS (el sistema de vídeo arbitraje implantado para la Primera Federación) porque de nuevo volvió a ser protagonista y una vez más con la sensación de que volvió a costarle puntos al club cartagenero.

«No quiero verla. Estoy enfadado como para verla. Tenemos un cuerpo técnico, tenemos analistas y gente que trabaja desde su casa que dicen que es gol legal. Dije que no iba a hablar del VAR, creo que somos el equipo que tiene el récord de goles anulados a través de ese VAR. Bueno, tenemos que seguir trabajando y no vamos a quedarnos solo con el gol anulado. Tenemos que mejorar cosas y seguir en esta línea para que llegue la primera fuera de casa», explicó Javi Rey en rueda de prensa en relación con el gol anulado el domingo en Marbella.

Ya son cuatro goles los anulados al Cartagena, de los cuales tres de ellos son muy debatibles. Ninguno de ellos lo anuló el FVS, pero es cierto que en todos ellos, viendo las imágenes, parece que son legales y el colegiado, cuando se apoyó en el sistema de vídeo arbitraje en ninguno de ellos, cambió su decisión y se mantuvo en la decisión de no conceder el tanto. Se trata en concreto de los ‘no goles’ de Marc Jurado en Antequera, Rubén Serrano en la Ciudad Deportiva del Sevilla Atlético y el del pasado domingo de Chiki en Marbella. Tres choques que terminaron sin goles, y que si el colegiado hubiera dado validez a esos tres goles, el Cartagena hubiera sumado seis puntos más de los que tiene en la actualidad. Es decir, comandaría la clasificación con 22 puntos, cinco más del filial rojiblanco.

En las oficinas del Cartagonova no han recibido todavía la información del problema que hubo ayer con el FVS. Minutos antes de que se produjera otra acción que Javi Rey quiso que se revisara, la del codazo a Kevin Sánchez, dejó de funcionar el sistema de videoarbitraje.

La RFEF no ha dado explicaciones concretas y hay poca esperanza de conocerlas. Lo cierto es que, hasta el momento, no está teniendo suerte el Cartagena con las decisiones del ‘VAR de Hacendado’, ‘Mini VAR’ y demás apodos que se le han puesto a este sistema. Este debe servir de ayuda a los árbitros en su labor, pero de momento está dejando más dudas que certezas.

Datos surrealistas

Revisando los números en estas primeras nueve jornadas, cuando prácticamente se ha alcanzado un cuarto de la competición, lo cierto es que las estadísticas del Cartagena cuesta creerlas. El cuadro albinegro ha anotado diez goles en estos nueve encuentros, lo que deja una media de poco más de un tanto por choque. La cifra, viéndola así, no está mal, relativamente baja, pero nada fuera de lo esperado. Solo cinco clubes han conseguido ver puerta más que el cuadro portuario. Lo surrealista es que los diez goles se han logrado como local y en tan solo cuatro partidos. La media en casa es de 2,5 goles, una cifra espectacular y que confirma las buenas sensaciones que está dejando el equipo de local.

Fuera de casa, el equipo no se está mostrando tan fiable ni consigue jugar con la misma velocidad y fluidez; eso es un hecho. En Marbella sí que se consiguió generar más peligro que semanas anteriores, pero todavía hay margen de mejora para poder acercarse a las exhibiciones mostradas en el Cartagonova. Los datos fuera de casa son cero victorias, cuatro empates, una derrota, cero goles a favor y tres en contra.

Sin televisión en la Copa del Rey

Los aficionados del FC Cartagena, a diferencia de lo que ocurre con los encuentros de la liga en Primera RFEF, no podrán seguir el partido ante el Puente Genil de primera ronda de Copa del Rey por televisión. Ese partido se juega mañana a las 20.30 en el campo del conjunto cordobés. Ninguna plataforma ofrecerá el partido entre dos equipos de la tercera categoría del fútbol español.

Los derechos los tiene tanto Movistar como Televisión Española. En Teledeporte se ofrecerá en abierto el Toledo-Sevilla, mientras que la plataforma de pago emitirá el resto de encuentro en los que haya implicado un equipo de la máxima categoría. Por su parte, también habrá partidos coperos en algunas autonómicas como la de Aragón, la asturiana o la gallega, pero no es el caso de La 7 Región de Murcia.