Fútbol sala

ElPozo recupera a César Velasco y pierde a Adrián Rivera por lesión

El ala madrileño sufrió un esguince de ligamento en un partido con la selección

Imagen televisiva de la jugada donde Adri Rivera cae lesionado / L.O.

Dioni García

Un jugador entra en la enfermería de ElPozo Murcia, el líder de la Primera División del fútbol sala español, y otro sale. Mientras que César Velasco, en principio, podrá ya estar este sábado en el encuentro que disputará el conjunto de Josan González en el Ferrol ante el O Parrulo (13:00, Teledeporte), el madrileño Adrián Rivera, que regresó de los partidos amistosos disputados por España ante Marruecos lesionado, estará al menos una semana de baja. El ala sufre un esguince de ligamento deltoides y tenosinovitis tibial posterior en su tobillo derecho como consecuencia de una dura entrada que sufrió en uno de los encuentros. Ahora tendrá que estar unos días de reposo y en el club esperan que pueda regresar en el partido ante el Peñíscola el 8 de noviembre.

