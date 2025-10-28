Fútbol sala
ElPozo recupera a César Velasco y pierde a Adrián Rivera por lesión
El ala madrileño sufrió un esguince de ligamento en un partido con la selección
Un jugador entra en la enfermería de ElPozo Murcia, el líder de la Primera División del fútbol sala español, y otro sale. Mientras que César Velasco, en principio, podrá ya estar este sábado en el encuentro que disputará el conjunto de Josan González en el Ferrol ante el O Parrulo (13:00, Teledeporte), el madrileño Adrián Rivera, que regresó de los partidos amistosos disputados por España ante Marruecos lesionado, estará al menos una semana de baja. El ala sufre un esguince de ligamento deltoides y tenosinovitis tibial posterior en su tobillo derecho como consecuencia de una dura entrada que sufrió en uno de los encuentros. Ahora tendrá que estar unos días de reposo y en el club esperan que pueda regresar en el partido ante el Peñíscola el 8 de noviembre.
