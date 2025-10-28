Crisis en el Real Murcia: Felipe Moreno no deja títere con cabeza

Le ha costado a Felipe Moreno reaccionar ante la grave crisis deportiva que vive el Real Murcia desde hace ya varias semanas, pero una vez remangado, el presidente grana ha decidido no dejar títere con cabeza. Si algún aficionado murcianista ha lamentado que el comunicado del despido de Joseba Etxeberria no fuese acompañado del anuncio de la destitución de Asier Goiria, que no desespere. Porque la salida del director deportivo es cuestión de horas. Da igual que el zornotzarra haya sobrevivido a la mañana de cuchillos largos que se ha vivido este martes en Nueva Condomina y da igual que por la tarde no dudará en presentarse en el entrenamiento para dar un espaldarazo a Adrián Colunga, y da igual porque Asier Goiria está completamente sentenciado.

Intenta ahora el Real Murcia que su salida sea amistosa. Trabajan las partes en un acuerdo económico que no hipoteque más a un club al que la destitución de Joseba Etxeberria en la jornada 9 le va a costar 300.000 euros. Habrá que ver si finalmente lo consigue, porque los antecedentes dejan en mal lugar el papel negociador de los granas, que siempre acaban en el juzgado al no estar dispuestos a afrontar lo firmado.

De todas maneras, será Felipe Moreno el que este miércoles explique realmente la situación en la que está ahora mismo Asier Goiria una vez que el entrenador por el que él apostó está ya fuera y vistas las enormes deficiencias de la plantilla que construyó en verano a golpe de talonario. Porque el presidente del Real Murcia comparecerá a partir de las 10.30 ante los medios de comunicación en Nueva Condomina.

Felipe Moreno ha estado este martes en la sesión de entrenamiento en Pinatar Arena / Ivan urquizar

Después de varias semanas en las que se ha mostrado completamente superado por los acontecimientos, sin capacidad de reacción, el cordobés por fin ha cogido el toro por los cuernos. Este martes regresó a Murcia para sacar la guillotina y este miércoles dará la cara para analizar todo lo que rodea a la grave crisis deportiva que vive el Real Murcia.

Lo que está claro es que, pese a que el primer despedido ha sido Etxeberria, la gran decepción del presidente lleva el nombre de Asier Goiria. Porque el director deportivo no ha respondido a la confianza que depositó en él el pasado verano, cuando le salvó de la quema, condenando a un Fran Fernández que pagó los platos rotos. Encima le dio mando en plaza para firmar al técnico que quiso desde el primer momento y no dudó en poner sobre la mesa 500.000 euros para que la vuelta de Flakus se hiciese realidad. Pero en apenas nueve jornadas Joseba Etxeberria ya está finiquitado y la plantilla construida para luchar por el ascenso hace aguas por todas partes.

Pero no es ahora mismo el despido de Asier Goiria la única asignatura pendiente de Felipe Moreno. Además de resolver la salida del director deportivo y de todo su equipo de trabajo al menor coste posible, el presidente del Real Murcia también debe acelerar para encontrar un entrenador de garantías que sea capaz de sacar a los granas del lío clasificatorio en el que se han metido. Porque el club grana ha anunciado la salida de Joseba Etxeberria, una salida que era como la crónica de una muerte anunciada, pero en Nueva Condomina no tienen un sustituto claro para el preparador vasco.

A diferencia de lo que ocurría por ejemplo en Ibiza, que a las pocas horas de la destitución de Paco Jémez se confirmó la llegada de Miguel Álvarez, en Nueva Condomina no han aprovechado las dos últimas semanas, en las que se veía venir lo que iba a pasar, para avanzar el fichaje de un nuevo entrenador, y eso que este jueves jugarán la Copa frente al Antequera y el domingo toca visitar al Sevilla Atlético.

Solución provisional

Por eso ha tocado apostar por una solución provisional, y esa solución provisional se llama Adrián Colunga. El técnico del filial debutará mañana en Copa del Rey frente al Antequera y todo parece indicar que también estará el domingo en el choque liguero frente al Sevilla Atlético. Según la normativa, un entrenador puede ejercer de manera provisional durante dos semanas, por lo que a la tercera, o el Real Murcia tiene ya firma a un entrenador o tiene que nombrar oficialmente para el primer equipo al mencionado Colunga.

Colunga, técnico del Imperial, la solución provisional tras la destitución de Joseba Etxeberria / Ivan urquizar

El asturiano dirigía este martes por la tarde su primer entrenamiento. En esa sesión en Pinatar Arena estuvo presente Felipe Moreno. También se dejó ver Asier Goiria, que no dudaba en conversar con el nuevo técnico durante unos minutos.

De forma provisional o no, solo el tiempo lo dirá, Adrián Colunga tiene ante sí su primer gran oportunidad como técnico. El asturiano, que el pasado verano se incorporaba a la disciplina grana para dirigir al Imperial después de la marcha de Carlos Cuellar al filial del Elche. Pero no era su primera vez en la casa grana, ya que a finales de 2023 se ponía al mando del División de Honor, equipo que abandonaba unos meses después para formar parte del cuerpo técnico del DAC 1904 eslovaco.