Carlos Alcaraz, ante la ocasión de asegurar y de perder el número 1 en París

Carlos Alcaraz arrancó ayer su semana número 44 como líder del ranking de la ATP. Y lo hace en el Masters 1000 de París, donde se le presentan dos escenarios: perderlo el número 1 o asegurarlo hasta final de 2025. El murciano, que esta tarde, no antes de las siete, debutará en el torneo frente al británico Cameron Norrie (Movistar), ha visto reducida su ventaja sobre Jannik Sinner tras ganar el italiano el ATP 500 de Viena el pasado domingo al derrotar en la final a Alexander Zverev. Por tal motivo, el tenista de San Cándido tiene la ocasión de arrebatar el número 1 al murciano en el últimos torneo de esta categoría de la temporada, pero también puede garantizarse el de El Palmar ya la primera plaza hasta final de 2025.

A Carlos Alcaraz le da igual lo que haga Jannik Sinner si llega a la final en París, un torneo que se le ha negado en su carrera deportiva y donde tiene como mejor resultado unos cuartos de final. Al defender solo 100 puntos -hace un año cayó en octavos de final- y su rival 1.000, con ser finalista -sumaría 500 puntos- le basta no solo para mantenerse en lo más alto una semana más, sino para garantizarse que lo seguirá siendo pase lo que pase en el último torneo del año, las Finales ATP, donde estarán en juego un máximo de 1.500.

Carlos Alcaraz, durante un entrenamiento previo al Masters 1000 de París / Europa Press

En la actualidad, Alcaraz suma 11.340 puntos por 10.500 Sinner. La diferencia, por tanto, está en 840 puntos. Por ello, si el murciano no supera los cuartos de final, con lo que solo sumaría 80 puntos más de los que tiene y se quedaría en 11.420, y el italiano vuelve a ganar en París, con lo que llegaría a los 11.500, habría un cambio en la cabeza por un escaso margen de 80 puntos.

Solo necesita 500 puntos

En cualquier caso, el liderato de Sinner sería efímero, puesto que una semana después perdería los 1.500 que sumó hace un año en París, y el murciano llegaría al 9 de noviembre, cuando comiencen las Finales ATP, de nuevo en la primera posición y con la necesidad de solo defender 200 puntos.

Con todo ello, las cuentas son claras: si Alcaraz suma de aquí a final de año 500 de los 2.500 puntos que quedan en juego, acabará 2025 en lo más alto. Por ese motivo, esta misma semana puede acabar con esa incertidumbre que se vive en estos momentos y que añade un aliciente más al Masters 1000 de París, donde ambos solo se podrán cruzar de nuevo hasta el final del próximo domingo.

Y para empezar, hoy se medirá a Cameron Norrie, un ex número 8 del mundo que ayer derrotó en primera ronda al argentino Sebastian Báez. La principal incógnita es el nivel que ofrecerá Alcaraz en una superficie donde nunca ha destacado, aunque a principios de este año ganó su primer título en indoor en Rotterdam: «No diría que soy malo jugando en pistas indoor. Creo que otros sí son mejores que yo en pista cubierta. Pero me veo entrenando y jugando partidos en los que puedo jugar muy bien», dijo, para añadir que «las Finales ATP de Turín son muy importantes para mí, pero la Copa Davis, representando a mi país, es muy especial», afirmó el murciano en el media day del torneo de París.