Careras populares
La Benemérita Urban , el domingo en Alcantarilla
Alcantarilla acogerá el próximo 2 de noviembre la segunda edición Benemérita Urban Guardia Civil Murcia, una carrera organizada por el equipo de Víctimas del Terrorismo cuyos beneficios irán destinados a las asociaciones Crece con Dabadá y Abamur, que trabajan con personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA). La carrera tendrá un recorrido de seis kilómetros, con salida en Museo de la Huerta, y dará comienzo a las nueve de la mañana. Los niños participarán a partir de las once y media.
- Los autobuses interurbanos estallan y siguen la estela de los urbanos en Murcia
- Detenido por matar a su novia asfixiándola en su casa de Librilla
- En directo: Eldense-Real Murcia
- Los vecinos de Librilla, en shock tras el crimen machista: “Ella era un trozo de pan, esto ha sido una bomba”
- Hallan sin vida el cuerpo del hombre de 81 años desaparecido este sábado en Torre Pacheco
- Abre una barra 'de toda la vida' con alma gourmet en el corazón de Murcia: 'Aquí se cantan las tapas, se sirven guisos y se respeta la tradición
- Intenta degollar a un hombre para robarle en Cartagena y se da a la fuga
- El contenedor marrón aterriza en Murcia: estas son las calles en las que ya está operativo