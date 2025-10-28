La Benemérita Urban , el domingo en Alcantarilla

Alcantarilla acogerá el próximo 2 de noviembre la segunda edición Benemérita Urban Guardia Civil Murcia, una carrera organizada por el equipo de Víctimas del Terrorismo cuyos beneficios irán destinados a las asociaciones Crece con Dabadá y Abamur, que trabajan con personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA). La carrera tendrá un recorrido de seis kilómetros, con salida en Museo de la Huerta, y dará comienzo a las nueve de la mañana. Los niños participarán a partir de las once y media.