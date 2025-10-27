El UCAM se reactiva en el Palacio

El regreso al Palacio no le pudo sentar mejor ayer a un UCAM Murcia CB que parecía algo desorientado tras encajar dos derrotas consecutivas entre la Liga Endesa y la FIBA Europe Cup. Más allá de los resultados, la manera de caer en Tenerife y Sarajevo era lo que preocupaba. Pero el equipo universitario demostró ante el Baskonia que no ha perdido el rumbo. De hecho, demostró que sabe de sobra cuál es el camino que quiere escoger y lo que puede llegar a pasar si es capaz de mantenerlo (89-84).

Aficionados del UCAM, ayer. / Juan Carlos Caval

Porque si la pasada temporada le costaba más de la cuenta poder desplegar todo su potencial en casa, es aquí donde más feliz se siente. Más feliz, más suelto y peligroso para superar a sus rivales. Sea el que sea. Porque si en la primera jornada pasó por encima del Morabanc Andorra, ayer lo hizo ante un Baskonia que era la primera prueba de fuego para medir el nivel y la ambición murciana ante su público. Si el año pasado se les atragantaron a los de Sito Alonso los equipos ‘grandes’, este nuevo ciclo parece estar capacitado para pelear por cualquier cosa. Eso sí, siempre que esté en disposición de mantener los intangibles al nivel más alto. Intensidad, esfuerzo, corazón y carácter. Un cóctel que se sumó ayer al acierto, que le venía lastrando en las últimas fechas, y que lideró un David DeJulius que tras ser MVP de la pasada jornada de la ACB parece haber completado su proceso de adaptación.

Dos fieles seguidores. / Juan Carlos Caval

El base norteamericano, con 25 puntos y 4 asistencias, ofreció un amplio y rico abanico en lo que anotación respecta. Pero también a control y lectura de juego que hace que este UCAM pueda aspirar a lo que se proponga si el norteamericano se acomoda en este nuevo hábitat.

Vulpi, con aficionados. / Juan Carlos Caval

El cuadro murciano encontró el acierto al inicio, no se salió del plan establecido y supo mantenerse en pie en las situaciones más incómodas. Como cuando Galbiati apostó por un Rodions Kurucs que regresaba a la que fue su casa las dos últimas temporadas,y que fue ovacionado en el arranque, para agitar el encuentro con el jugador letón en el rol de pívot. Después de contar con una renta de hasta 12 puntos, un parcial de 0-9 en el último cuarto hizo saltar las alarmas. Sin embargo, los chispazos de calidad y clase de Sant-Roos, el trabajo incansable de Cate, el ímpetu de un Raieste que ha caído de pie en Murcia y el acierto de Nakic desde el perímetro fue el cóctel perfecto para hacer más grande la herida del Baskonia y sumar la tercera victoria del curso en la Liga Endesa.

El cómico Juan Dávila presenció el partido. / Juan Carlos Caval

Encontró el acierto y la intensidad que le había faltado al UCAM Murcia en sus dos últimos encuentros en unos primeros minutos que se jugaron al ritmo de David DeJulius. El base universitario dejó sobre la pista un rico abanico de recursos, ya no solo en la anotación, sino en movimientos y toma de decisiones que permitieron a los de Sito Alonso llevar el ritmo en este arraque. Con un 3/5 en triples en los primeros cinco minutos, por mediación del norteamericano y Nakic, el UCAM dominó el marcador ante un Baskonia que poco a poco fue mermando a la defensa local, especialmente en la pintura, para mantenerse siempre cerca (17-13). Con las rotaciones, el cuadro murciano consiguió revolucionar el partido al elevar su nivel defensivo, y tuvo la oportunidad de ampliar la renta si llega a estar más acertado tras un triple de Sant-Roos (22-19). La primera canasta de Kurucs, en su regreso al Palacio, apretó algo más el tramo final de un primer cuarto que se llevó el UCAM con un triple de Forrest (26-21).

Los universitarios supieron frenar el paso adelante que intentó dar el Baskonia en el incio del segundo cuarto. Y es que las canastas de Forrest y Sant-Roos, junto a una gran acción de Cate en la pintura, provocó el tiempo muerto de Paolo Galbiati en tan solo un minuto y medio (32-23). Surtió efecto, porque el Baskonia le pegó un mordisco de 0-4 a la ventaja en este tramo y fue entonces Sito Alonso el que tuvo que pararlo (32-27). De hecho, una técnica sobre el madrileño parecía dar más alas al momento de los vitorianos, pero supo aguantar un UCAM que no se salía de su guion de partido. Fue entonces cuando una canasta a la contra, fruto de una recuperación gracias a su intensidad defensiva, reactivó tanto al Palacio como a un equipo murciano que dominaba de manera clara el rebote (40-28). El Baskonia intentó dar un último arreón en la primera mitad, y fue cortado por Dylan Ennis al conseguir anotar por primera vez en una acción en la que sacó en adicional. Sin embargo, en este intercambio de canastas, que en un primer momento parecía favorecer a los visitantes, se sacó de la chistera Sant-Roos primero un lanzamiento sobre la bocina y después un pase medido a Cate para terminar por noquear a los de Galbiati (49-38).

El UCAM puso el trabajo y DeJulius el brillo en el inicio de una segunda mitad en la que el base anotó 7 puntos en menos de cuatro minutos ofreciendo de nuevo un amplio y bonito repertorio de recursos para fabricarse sus propios lanzamientos. Así alcanzó los 20 puntos y lideró a un equipo murciano que parecía tener controlado al Baskonia, al ser el dueño del ritmo de juego, pese a sus intento por recortar (56-45). Raieste irrumpió para levantar al Palacio con un espectacular robo y un mate que levantó a todos los aficionados. A partir de ahí, el UCAM funcionó como un cohete. Con un arranque y una explosividad para castigar cada fallo del Baskonia y acudiendo al tiro libre, al estar su rival en bonus, donde pudo ampliar su ventaja si llega a convertir sus lanzamientos (63-45). Sin embargo, un parcial de 0-7, con cinco puntos de Kurucs, obligó a Sito Alonso a solicitar tiempo muerto para ajustar a su equipo a dos minutos para acabar el cuarto (63-52). Forrest apagó el fuego desde el triple cuando el Baskonia seguía recortando, pero el buen momento de Kurucs, emparejado con Cacok, permitió darle vida al conjunto vitoriano (68-62).

Apareció de nuevo Sant-Roos para hacer magia cuando más lo necesitaba el UCAM. Primero para bailar con el balón por toda la pista hasta anotar a la contra, y después para sacar uan falta a Diallo en la siguiente acción (74-66). El ritmo de partido creció, con ataques fallidos de una canasta ahora en los que el UCAM salía beneficiado por su ventaja, pero que Spagnolo redujo por debajo de los diez (74-66). Con Kurucs de nuevo como pívot es cuando el Baskonia se encontraba más cómodo, especialmente en ataque, para plantarle cara a los universitarios y provocarles dudas a cinco minutos para el desenlace (77-72). Los de vitorianos encontraron grietas en la pintura y esa era su vía de anotación, por eso Sito Alonso dio entrada a Nakic y Cacok, al que motivó antes de saltar, para tratar de cambiar el guion. Dicho y hecho. Porque en la primera posesión el ala-pívot convirtió un triple que allanaba el camino (82-72) y en la siguiente acción fue el norteamericano el que dejó su sello con un espectacular mate. A partir de ahí, el partido pasó a escenario a campo abierto en el que el UCAM parecía moverse algo mejor a dos del final (86-78). Supo tener la paciencia necesaria para compartir el balón y encontrar la mejor opción de tiro, pero la presión del Baskonia surtió efecto en una posesión definitiva que acabó con antideportiva de Raiste a Kurucs a un minuto para la conclusión (86-82). No perdió los nervios el equipo universitario, y DeJulius sentenció el triunfo desde el tiro libre (89-84).

«La transmisión de la identidad nos hace ser competitivos»

Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia CB, afirmó que «la transmisión de la identidad» hace que su equipo sea «competitivo» y resaltó el espíritu mostrado para ganar ayer por 89-84 al Saski Baskonia en el Palacio de los Deportes. «Disfrutamos luchando cada balón como si fuera el último de nuestras vidas», manifestó el técnico madrileño, en la rueda de prensa posterior al partido.

«Lo más importante es la transmisión de energía de la grada, con casi 7.000 personas en el Palacio, al equipo y como disfrutamos luchando cada balón como si fuera el último de nuestras vidas ante un rival que estuvo muy bien y muy físico durante muchos minutos y ante el que ganamos muchísimas batallas individuales y colectivas. Me quedo con la transmisión de esa identidad, que es innegociable y nos hace ser un equipo competitivo», dijo.

«Jugamos con una ambición increíble y me alegro por todos y especialmente por Sander», comentó aludiendo al alero estonio, que llegó a la plantilla universitaria procedente del Baskonia, tras no tener muchas ocasiones para brillar en el pasado con los alaveses.

Sito valoró la aportación de los dos bases estadounidenses de la plantilla, David DeJulius, que anotó 25 puntos, y Michael Forrest, que aportó 11. «Hicimos una apuesta al base fichando a dos americanos sin experiencia en España para esa posición y tanto David como Michael Forrest están entendiendo su papel. Estando ellos competitivos tendremos más opciones de luchar por estar entre los mejores y estoy muy contento con los dos», expuso. El conjunto universitario viajará en las próximas horas a Polonia para medirse en la jornada 3 de la FIBA Europe Cup al Start Lublin este miércoles.