Sigue el déjà vu fuera de casa del Cartagena

Vive el Fútbol Club Cartagena en un déjà vu constante que se está convirtiendo en una pesadilla. Salir fuera del Cartagonova y dejarse puntos que pueden terminar siendo decisivos en la pelea por el objetivo. Ese es el bucle en el que se mueve el cuadro de Javi Rey que, además, tiene que ver cómo el Football Video Support (FVS), que llegó para ayudar a los colegiados, tampoco ayuda en nada.

En Marbella, el cuadro portuario salió a ganar, a diferencia de las cuatro salidas anteriores. No obstante, falló casi todas las que tuvo. Por malas decisiones en los metros finales o por mala puntería cuando ya estaba todo hecho. Y cuando se alinearon los astros para que el balón terminase dentro de la portería, los colegiados volvieron a tener una opinión distinta. Como en Antequera, donde le fueron anulados dos tantos al Cartagena. Como en Sevilla, donde se invalidó otro. Y como ayer, cuando Federico Javier Sáiz tuvo que decidir sin poder ver nada.

A pesar de todo, el Cartagena sigue sumando. Un punto más que le mantiene en la parte alta de la clasificación mientras siguen pasando las jornadas. También suma el cuadro albinegro su cuarta portería a cero consecutiva ante un rival que generó peligro como para marcar y que se topó con la solidez albinegra. Aún le falta mejorar al Cartagena para obtener el diez, pero progresa adecuadamente.

Comenzó muy concentrado en el partido el FC Cartagena. Desde su primera posesión buscó el área rival de forma muy vertical y aplicó una buena presión en campo contrario para recuperar la pelota cerca de la portería. Calderón fue de los jugadores más activos, pisando área por primera vez sin finalizar la jugada. Marc Jurado le acompañó en la banda diestra, por donde llegó toda la producción albinegra en la primera mitad.

Diego Gómez comete falta en una de las ocasiones más claras del partido. / LOF

Durante los diez primeros minutos, el cuadro de Javi Rey metió el miedo en el cuerpo al Marbella, que se equivocaba en sus posesiones por culpa de la presión. Al cuarto de hora volvió a llegar el Cartagena por la derecha, pero un empujón en el área dejó sin ataque a los albinegros cuando Calderón había dejado sentado a su par dentro del área.

Los locales despertaron tras veinte minutos a base de carreras por banda y centros al área, la debilidad del cuadro portuario. Aunque el costado zurdo, defendido por Nacho Martínez, se mantuvo firme, Ohemeng encontró un filón a la espalda de Marc Jurado. Así provocó la tarjeta amarilla para el lateral y continuó creando problemas para adelantar las líneas de su equipo.

Pudo adelantarse el equipo albinegro con una ocasión muy buena, pero mal finalizada, lo que fue la historia del partido. Calderón filtró un pase para Edgar dentro del área y el centrocampista jugó atrás al punto de penalti. Un desvío de la defensa se convirtió en asistencia para Ander Martín, pero el extremo definió contra el cuerpo del portero. A pesar de esta opción, pasada la primera media hora, el Cartagena empezó a sufrir hasta la llegada del descanso.

Tahiru remató fuera de cabeza y, en la siguiente, cambió de banda para generar superioridad asociándose con Ohemeng. Conectaron en una pared los extremos y el disparo raso de Tahiru se fue rozando el poste tras una gran jugada. Trató de terminar el primer tiempo en campo rival el Cartagena, pero se expuso al contragolpe. Por suerte, Tahiru se equivocó. Así se llegó al intermedio para volver tras quince minutos con un local crecido.

Algunos aficionados albinegros viajaron a Marbella para acompañar al equipo. / LOF

El Marbella saltó a la segunda parte con una idea clara. La de centrar al área del Cartagena. La zaga albinegra cerró todos los caminos y no dejó si quiera actuar a su portero, que suma la cuarta portería a cero consecutiva. También comenzó a colgar balones el Cartagena ante la solidez rival. Nacho Martínez la tuvo de córner, pero la mandó fuera. La mejor opción visitante llegó, sin embargo, tras un jugadón al primer toque. La combinación por todo el campo terminó en Luismi, que le pegó abajo desde la frontal y casi encuentra el gol ante las dudas de Vassilev, pero atrapó en dos tiempos el meta.

Por cada opción cartagenera había otra marbellí. Ander desaprovechó un 3 contra 2 en el área y Alcalde casi marca desde su propio campo. Ante la igualdad máxima, Rey introdujo a Chiki, Diego Gómez y Kevin para cambiar el frente de ataque y en los minutos finales mejoró el Cartagena. En una acción de ataque, Rodri Ríos golpeó con el codo a Kevin Sánchez y Javi Rey pidió la revisión de la posible roja, pero el colegiado no pudo decidir al no tener imagen en el FVS.

En el tramo final, cualquiera de los dos equipos se pudo llevar el encuentro y, finalmente, ninguno lo hizo. Imanol Baz salvó a su equipo bloqueando un tiro franco en el punto de penalti y Diego Gómez perdonó en dos ocasiones con el partido agonizando. Un mano a mano y un disparo a bocajarro que tapó Vassilev. Con un Cartagena canino llegó la polémica. Centró Alcañiz desde lejos, Serrano la dejó en el centro del área de cabeza y Chiki cabeceó al fondo de la red. No obstante, el linier indicó fuera de juego del central. La imagen ofrecida en el FVS no aclaró la posición de la defensa y Federico Javier Sáiz no tuvo más remedio que mantener su decisión en directo.

Con un último disparo fuera de Kevin se terminó en tablas el encuentro. Un nuevo empate fuera de casa con polémica que no permite al Cartagena destacarse en lo alto de la tabla. Se coloca como líder momentáneo el cuadro portuario a la espera de lo que consiga el Europa esta tarde. El miércoles, el cuadro de Javi Rey disputa en Puente Genil la primera fase de la Copa del Rey y la espina de no haber ganado aún como visitante sigue clavada.

Rey: «Nuestros analistas dicen que el gol es legal»

El entrenador del FC Cartagena, Javi Rey, valoró el empate en el Banús Football Center al término de los noventa minutos. «Antes del partido lo valoraría de manera positiva, pero ahora creo que pudimos llevarnos los tres puntos», comentó en primera instancia. «Hicimos el mejor partido fuera de casa hasta ahora siendo capaces de generar. El equipo estuvo bien ante un buen rival», añadió el gallego.

Para Rey, el equipo ha dado ese paso adelante que pedía en la previa. «Hemos dado un paso al frente, hemos jugado al fútbol por fases y neutralizamos al Marbella», expresó.

Sobre la polémica del partido con el sistema de videoarbitraje, el técnico orensano dejó clara su opinión. «Tenemos analistas en el cuerpo técnico y gente que nos dice que es gol legal. Dije que no quería hablar del FVS, pero somos el equipo con el récord de goles anulados», dejó caer.

Además, volvió a expresar su descontento con la herramienta. «Creo que el FVS perjudica a los árbitros. No ya al espectáculo porque tienen unas imágenes que no ayudan. La situación más compleja es para ellos», manifestó.

Por otro lado, el entrenador no se centró en el arbitraje. «Hay que seguir trabajando y no quedarnos con eso. Hay que mejorar cosas, reforzar otras y seguir en esta línea», dijo.

Por último, valoró Rey la cuarta portería a cero. «El equipo encaja poco porque neutralizamos al rival. Me voy contento de que nos generen pocas ocasiones de gol», concluyó.