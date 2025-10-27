Los hermanos Real Murcia y Murcia Promises se abrazan

La sexta jornada de liga en el grupo VII de la División de Honor de deparó un enfrentamiento en el campus de Espinardo entre los hermanos, Real Murcia y Murcia Promises. El resultado fue de empate a tres goles en un choque que parecía que se iba a decantar para el Real Murcia y que quizá pocos esperaban el final que tuvo.

Isma adelantó al Real Murcia que no presentó licencia de primer entrenador. Empató Párraga antes del descanso. En la segunda mitad marcó Dani a los sesenta y un minutos, y amplió la ventaja Tomás cuando faltaban siete minutos. Sin embargo, el equipo de Mateo Villar no se rindió y, en el tiempo añadido, Alemany y Chavero marcaron dos goles que significaron la igualada. Ocho tarjetas, seis para los de casa y dos para los visitantes, mostró el colegiado.

El mejor equipo clasificado de los murcianos es el UCAM. Los jóvenes universitarios se dieron un festín a costa del Jove Español, al que le hicieron una manita. Partidazo del UCAM, que sigue codeándose con los mejores.

El colista, Pinatar, lo seguirá siendo tras perder ante el Albacete. Se adelantaron los de casa; lo hizo Jalal. Así terminó el primer tiempo. En la segunda mitad, los manchegos dieron la vuelta al marcador con tres goles.