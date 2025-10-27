Ferrer, con un ‘hat trick’, y el Lumbreras aniquilan al Bullense en Preferente

La jornada ocho deparó la confirmación del Lumbreras, que sigue enseñando las credenciales para ser uno de los equipos que aspira al ascenso a tercera división. El conjunto de Olivares aniquiló al Bullense en el Nicolás de las Peñas. Ferrer hizo tres goles y sus compañeros Ortuño y Salime hicieron el resto.

La sorpresa pudo estar en las Colonias donde el Abarán derrotó al Calasparra. Parra a los tres minutos hizo el primero y en la segunda parte lo hizo Traoré en dos ocasiones. Vinicius marcó el gol del cuadro de Rafa Muñoz. El Beniel se llevó los tres puntos ante el Deportivo Murcia. Gil marcó para los locales, y Naji y Pinar voltearon el choque.

Algezares y Alcantarilla firmaron tablas. Morales adelantó a los visitantes y Tomás empató. Los Garres derrotó al Lorca Deportiva quien ve como su trayectoria ascendente se ha frenado. Iván López y Gómez marcaron para los de las Tejeras. Lorquí y Bullas se repartieron los puntos. Carrillo y Ros fueron los goleadores. No hubo goles en el Ciudad de Murcia-Raal. Partido interesante entre San Javier y el Algar. Empezaron marcando los del Sánchez Luengo por mediación de Raoudi a los tres minutos. Empató Hicham y al final deshizo la igualada Luis.