Duda: “Nuestra obsesión no puede ser ganar la Champions, sino pasar esta ronda”

El Jimbee Cartagena inicia esta semana una nueva aventura europea con la disputa de la Ronda Principal de la UEFA Futsal Champions League, y su entrenador, Duda, compareció en el MediaDay del club para analizar el momento del equipo y las intenciones con las que afrontan el torneo. “Vamos con la aspiración de ser primeros o segundos”

El técnico brasileño recordó que esta será la cuarta fase de Champions que disputa el equipo, tras las tres jugadas la pasada temporada, y explicó que el formato ha cambiado: “Ahora los cuartos y octavos son eliminatorios de ida y vuelta, y eso hace que quedar segundo sea muy importante. Te da la opción de enfrentarte a equipos, en teoría, menos potentes, y además jugar el segundo partido en casa”.

Duda fue claro respecto al objetivo inmediato del equipo: “Lo primero es clasificarse, pero nuestras aspiraciones son ser primeros o segundos del grupo para tener un mejor cruce en la siguiente eliminatoria”.

Un formato “más bonito e interesante”

Preguntado por el nuevo sistema, el entrenador considera que el cambio es positivo: “Creo que es más interesante. Para llegar a la Final Four tienes que jugar en casa al menos dos veces. Es más bonito, sobre todo para los aficionados”. En cuanto a los rivales, Duda destacó que el grupo guarda similitudes con el del año pasado: “Se repite el campeón belga, el Anderlecht; vuelve a haber un campeón polaco, aunque es otro equipo, y ahora en lugar de un conjunto ucraniano nos enfrentamos a un equipo lituano. Es un grupo muy competitivo y el primer rival tiene muchas cosas, por lo que habrá que estar muy concentrados”.

El técnico reconoció que la experiencia previa será una ventaja importante: “El año pasado nos pillaron de sorpresa algunas cosas: la virilidad del juego, el arbitraje, que es distinto, y algunas reglas, como el saque del portero, que puede pasar de campo. Son detalles que marcan diferencias”.

También señaló que los árbitros en Europa son más permisivos, algo que el equipo tiene en cuenta para adaptarse mejor al contexto continental. Aunque el desplazamiento será largo, el entrenador subrayó que los jugadores son conscientes de lo que está en juego: “Estamos lejos de casa, pero nos jugamos muchísimo y el equipo lo sabe”.

Parte médico: Renato, baja para toda la temporada

Sobre el estado físico de sus jugadores, Duda repasó la situación del vestuario: “Pablo sigue sin poder jugar, Motta jugó poco el otro día, Cortés y Jesús volvieron, Chispi, que no estuvo convocado, ahora entra, y Renato será baja para toda la temporada”.

A pesar de las ausencias, el técnico confía en la fortaleza del grupo: “Son muchos detalles, pero todos juntos somos fuertes y podemos afrontar esta fase con garantías”.

El entrenador del Jimbee Cartagena, Duda, posa con el título liguero. / L. O.

“Todos los títulos son objetivos, pero sin obsesionarnos”

En cuanto a la ambición del club en Europa, Duda quiso mantener los pies en el suelo: “Está claro que la Champions es un título importante, pero no podemos obsesionarnos. Cada cosa que aparezca, cada título, lo vamos a luchar a muerte, pero sin esa obsesión que te puede perjudicar”.

No obstante, reconoció la presión que implica esta fase: “Tenemos la obligación de pasar la ronda, y vamos con esa intención”.

El entrenador destacó también la motivación del bloque, que mantiene buena parte de la base del curso pasado: “Muchos jugadores ya vivieron la experiencia anterior y quieren dar todavía más. Es un torneo distinto a los de aquí, y eso siempre da un plus de motivación”.

Duda cerró su comparecencia con una reflexión que resume el espíritu del equipo: “La obsesión no puede ser conquistar el título, sino pasar la ronda. Y si puede ser como primeros o segundos, mucho mejor”.

Cortés: “Ya tenemos experiencia y nos va a venir bien para el dar máximo”

Cortés también habló con los medios del club y fue claro en cuál debe ser el objetivo estos días previos a la competición: “Llegar en las mejores condiciones para poder competir al máximo nivel y dar una buena actuación”.

Es la segunda temporada consecutiva que el Jimbee participa y es un punto positivo: “Ya tenemos experiencia y nos va a venir bien para el dar máximo”, explicó el jugador del cuadro cartagenero.

Sobre los rivales y la Champions, lo tiene claro el ala: “Sabemos que la competición es muy dura y cambia mucho en relación a España”.