Carlos Alcaraz, en el Masters 1000 de París: cuándo debuta y dónde verlo

Carlos Alcaraz ya tiene rival, día y hora para su estreno en el Masters 1000 de París. Será este martes cuando salte a la pista central del Paris La Défense Arena para enfrentarse al británico Cameron Norrie, quien en primera ronda ha eliminado este lunes el argentino Sebastian Báez por 6-3 y 6-4. El tenista nacido en Johannesburgo ocupa en la actualidad el número 31 en la clasificación ATP, pero llegó a ser el octavo del mundo en 2022.

El año de Norrie

Con 30 años de edad y después de superar varios problemas físicos, el año 2025 de Norrie ha estado lleno de claros y oscuros. De hecho, en el mes de abril estuvo a punto de salir del ‘top 100’ después de arrancar la presente temporada en el 49. Después de perder en tercera ronda en el Masters de Madrid, se vio obligado a pasar por la previa en Roma, para a continuación firmar su mejor resultado del año en el ATP 250 de Génova, donde perdió en semifinales contra Novak Djokovic, quien también le cortó el camino en los octavos de final de Roland Garros.

Wimbledon (United Kingdom), 08/07/2025.- Cameron Norrie of Britain in action during the Men's quarterfinal match against Carlos Alcaraz of Spain at the Wimbledon Championships, Wimbledon, Britain, 08 July 2025. (Tenis, España, Reino Unido) EFE/EPA/NEIL HALL EDITORIAL USE ONLY. EDITORIAL USE ONLY / NEIL HALL / EFE

En Wimbledon confirmó su recuperación llegando hasta los cuartos de final, donde cayó ante Carlos Alcaraz en cuartos de final en tres sets. En ese duelo, el murciano desplegó un juego imparable. Y en el último Grand Slam del curso, otra vez se topó con Novak Djokovic, en esa ocasión en dieciseisavos de final.

En los últimos meses, como no defendía puntos de 2024, se ha podido mantener pese a que no ha ganado dos de los últimos seis partidos que ha disputado. La semana pasada, en Viena, cayó en segunda ronda contra Berrettini en tres sets muy ajustados, aunque en la primera ganó al ruso Andrei Rublev, un resultado que demuestra es un rival capaz de lo mejor y de lo peor.

Los precedentes

En siete ocasiones se han enfrentado Alcaraz y Norrie, quienes en 2023 protagonizaron dos finales consecutivas, en Buenos Aires, donde ganó el murciano, y en Río de Janeiro, donde se impuso el británico, aprovechando unas molestias físicas del jugador de El Palmar, que sufrió su otra derrota en los cuartos de final de Cincinnati en 2022. El último precedente es de esta temporada en hierba, pero nunca se han medido en pista rápida bajo techo.

A qué hora y dónde verlo

El partido ha sido elegido para abrir la jornada de noche. Se jugará no antes de las siete de la tarde y se podrá ver en Movistar.