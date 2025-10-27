Otra agonía para el Real Murcia, y las que quedan

Cuando hace un par de semanas Felipe Moreno dijo que Joseba Etxeberria iba a seguir en el puesto una semana, y otra, y otra más, muchos pensábamos, conociendo cómo funciona el mundo del fútbol y viendo que la crisis del Real Murcia no es cosa de un día, que el presidente grana iba de farol. Pero, dos partidos después, con los murcianistas instalados en la zona de descenso, parece confirmado que el cordobés hablaba muy enserio en su respaldo al técnico vasco. Aunque realmente nadie sabe qué opina, porque ni habló después de la derrota con el Ibiza ni se pronunció ayer tras el mísero empate en Elda, ya todos damos por hecho que la inacción en los despachos de Nueva Condomina durará una semana más.

Y lo peor es que ni el Real Murcia tocó fondo en la jornada cinco tras la derrota en Algeciras, ni lo hizo en Tarazona ni lo ha hecho un mes después en un pésimo partido en el Pepico Amat, donde el empate con un gol prácticamente de rebote era a lo único que podía aspirar un equipo en coma, que ya en octubre da síntomas de estar condenado a luchar por el descenso. Y cuando un equipo de este nivel lucha por evitar el descenso, no hace falta que contemos qué es lo que acaba sucediendo. De ahí, que lo único que queda a los aficionados, a la espera de que Felipe Moreno se digne a mover un dedo en busca de soluciones, es ir asimilando que la agonía de ayer, y la de la semana anterior, y la de la semana anterior a la anterior... solo es el comienzo de la condena.

Porque da igual las oportunidades que tenga Joseba Etxeberria, porque el Real Murcia de Etxeberria cada semana juega peor. Hace una semana le ganaba un Ibiza también medio desahuciado, que el lunes despedía a Paco Jémez y que ayer domingo caía en Can Misses frente al Teruel. Y ayer se repitió la historia. El Eldense, que una jornada antes también había decidido cesar a Javi Cabello en busca de una reacción, pasó completamente por encima al Real Murcia, un Real Murcia que solo pudo sobrevivir gracias a Gazzaniga, si es que sumar un punto cuando eres colista es sobrevivir.

Porque el meta argentino fue el único de los murcianistas que dio la cara. Porque el meta argentino evitó que los de Elda llegaran al descanso con ventaja en el marcador. Y porque el argentino volvió a aparecer en los últimos minutos para que el mísero empate no se moviera del electrónico.

Llama la atención que si Etxeberria salva el cuello, al considerar Felipe Moreno y Goiria que un empate en el Pepico Amat es una buena noticia, sea gracias a Gazzaniga, el portero al que el técnico vasco condenó al banquillo a las primeras de cambio para dar la alternativa a un Piñeiro que está más verde que una manzana y que ayer ni estaba en la convocatoria.

Y llama la atención que Gazzaniga sea el único peso pesado que apareció en un momento tan crítico. De hecho, la mayoría de primeras espadas firmadas por Goiria en verano y de las que presumía al cierre de mercado ni aparecían en el once titular.

Siete defensas más Gazzaniga

Un once titular que solo confirmaba el momento que vive Etxeberria en el Real Murcia, un Etxeberria que parece estar poniendo todos sus esfuerzos en que lo echen cuanto antes, porque dimitir, con el contratazo que tiene gracias a su amigo Goiria, no va a dimitir.

Cuando todos esperábamos que en Elda quedara ya enterrada la defensa de cinco, teniendo en cuenta también que David Vicente era baja por lesión, Etxeberria nos demostró que todavía puede superar sus tropelías. Porque el Real Murcia que tenía que pasar por encima del Eldense saltó al campo con siete defensas -ocho si contamos a Gazzaniga-. Fue Héctor Pérez el que se sumó a Andrés López y Alberto González, desplazándose Mier a la derecha y manteniendo a Cristo Romero por la izquierda junto a la novedad de Kadoye. Además, Sekou reaparecía tras su expulsión en el centro del campo con Moyita.

Flakus tampoco se salva

Dos canteranos aparecían en un once en el que no estaban por decisión técnica jugadores como Álvaro Bustos, Ekain, Juan Carlos Real, Isi Gómez, Palmberg... De los fichajes solo sobrevivieron Cristo Romero, Flakus y Moyita, aunque si a los dos primeros también les hubieran premiado con un banquillazo no hubiera pasado absolutamente nada. Está consiguiendo el ex del Villarreal ser un coladero mayor que Kadete, y mira que a Kadete lo sentenciamos en un mes; y está consiguiendo Flakus que muchos ya lamenten el esfuerzo económico hecho por un delantero que parece un auténtico fantasma sobre el campo. Un delantero que ayer, en una contra clarísima dirigida por Pedro Benito, optó por un piscinazo de los gordos antes que pelear por alcanzar el balón.

Y sumando errores y errores y errores, el Real Murcia consiguió lo que parece ya imposible, jugar peor que el partido anterior. Porque cuando ya pensamos que no se puede caer más bajo, el equipo de Etxeberria nos demuestra que todavía hay un escalón más camino al infierno, un infierno al que ya van poniendo nombre, un infierno que se llama Segunda y que se apellida RFEF.

Porque si miramos al marcador solo, podríamos pensar que un empate en el Pepico Amat es un paso al frente, pero si miramos lo sucedido en el terreno de juego, lo único claro es que el Real Murcia ha cogido la carretera del descenso. Y a ver cómo desmienten esto en Nueva Condomina después de un partido en el que los granas se vieron superados de principio a fin, en el que ni defender con siete evitó las acciones clarísimas de los locales, que hicieron volar la banda de Cristo Romero con un soplido. Un partido en el que al descanso el Real Murcia no había tirado ni una vez entre los tres palos. Un Real Murcia que otra vez más se vio por debajo en el marcador cuando David Ruiz aprovechó el boquete defensivo para marcar un golazo desde el borde del área en el minuto 61.

En propia puerta

Es verdad que solo dos minutos después el Real Murcia ya había vuelto a poner el empate, pero el gol también define mucho a este equipo grana. Marcó Ekain, que había saltado al terreno de juego en el 55. Así lo quiso el colegiado. Sin embargo si el Real Murcia sacó un punto en Elda fue gracias a un gol en propia puerta, porque el tiro forzado del atacante murcianista fue tocado por David Ruiz.

Parece que a eso se va a tener que agarrar el Real Murcia si quiere de vez en cuando sumar algún punto mísero. Y parece que el primero que lo tiene claro es Etxeberria, por eso Etxeberria al descanso ya había agotado sus dos tarjetas de revisión del VAR. La primera en un piscinazo clarísimo de Flakus y la segunda en una falta lanzada por Moyita que daba la impresión de rebotar en la mano de uno de los jugadores de la barrera. Pero, con una imagen nada clara, el colegiado no se arriesgó y el Real Murcia se quedó sin ese penalti tan deseado.

"El equipo está comprometido pero atenazado por la situación"

No sabe ya qué excusa poner ya Joseba Etxeberria después de cada jornada sin victoria del Real Murcia. Ayer, tras el empate en Elda, el técnico vasco destacó el compromiso de los jugadores, pero considera que «están atenazados» por la situación. «Cuando las expectativas son tan altas, los jugadores se atenazan, y nuestra labor es que se vaya soltando», comentaba, volviendo a prometer «trabajo», aunque las semanas pasan y ese trabajo no se ve sobre el terreno de juego. Preguntado por su difícil situación, al estar cuestionado por gran parte de la grada, Etxeberria insistió en que «me siento con fuerzas para seguir», considerando que cualquier decisión que se tome sobre un cambio no depende de él. «No pienso en eso. Me centro en el trabajo y en sacar lo mejor de cada futbolista». El técnico grana también habló del punto logrado en Elda, no ocultando que es insuficiente. «En otra dinámica el punto no sería malo, pero necesitamos sumar de tres y evidentemente vale de poco». Sobre el enfado que va acumulando la afición semana a semana, Etxeberria decía que «es lógico que los aficionados estén cabreados al igual que lo estamos nosotros. Tenemos que centrarnos en trabajar para que se sientan orgullosos del equipo». Respecto al partido de su equipo, lamentó «los metros concedidos en la primera parte», añadiendo que tras el descanso el equipo mejoró, pero «no es suficiente porque lo que necesitábamos era sumar de tres».