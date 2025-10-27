Polideportivo
Agenda deportiva de la semana: qué ver en televisión y los equipos de la Región
Consulta el calendario completo de los equipos y deportistas de la Región de Murcia
Intensa semana la que empieza con la primera eliminatoria de la Copa del Rey de fútbol, el Masters 1000 de París con Carlos Alcaraz, partidos de competición europa para Jimbee Cartagena, en fútbol sala, y UCAM Murcia y Hozono Global Jairis, en baloncesto, y otro fin de semana repleto de enfrentamientos interesantes y acontecimientos para no perderse.
Lunes, 27 de octubre
FÚTBOL: Liga EA Sports, jornada 10
Betis - Atlético (Movistar) 21:00
TENIS: Masters de París
Primera ronda (Movistar) 11:00
Martes, 28 de octubre
FÚTBOL: Copa del Rey, 1ª ronda
UCAM Murcia-Cádiz (por confirmar) 19:30
-Liga de las Naciones F, vuelta semis
Miércoles, 29 de octubre
FÚTBOL: Copa del Rey, 1ª ronda
Los Garres-Elche (Movistar) 19:00
Cieza-Córdoba (por confirmar) 20:00
Lorca-Almería (por confirmar) 20:00
P. Genil-Cartagena (por confirmar) 20:30
BALONCESTO: FIBA Europe Cup
Lublin-UCAM Murcia (Popular) 18:30
EurcoCup Women
Hozono Jairis-Student (FIBA Youtube) 20:30
Jueves, 30 de octubre
FÚTBOL: Copa del Rey, 1ª ronda
Real Murcia-Antequera (pc) 21:00
FÚTBOL SALA: Champions, main round
Zalguiris-Jimbee Cartagena (pc) 16:00
Viernes, 31 de octubre
FÚTBOL: Liga EA Sports, jornada 11
Getafe - Girona (Movistar) 21:00
FÚTBOL SALA: Champions, main round
Anderlecht-Jimbee Cartagena (pc) 16:00
Sábado, 1 de noviembre
FÚTBOL: Primera RFEF, grupo II
Cartagena-Villarreal B (LaLiga+) 18:00
Liga EA Sports, jornada 11
Villarreal - Rayo (DAZN) 14:00
Atlético - Sevilla (DAZN) 16:15
R. Sociedad - Athletic (Movistar) 18:30
R. Madrid - Valencia (Movistar) 21:00
Liga F
Atlético-Alhama ElPozo (DAZN) 12:00
BALONCESTO: Primera FEB, jornada 6
Caesa Cartagena-Estudiantes (Laliga) 20:00
Segunda FEB
Ciudad Molina-Mataró 19:30
FÚTBOL SALA: Primera División
O Parrulo-ElPozo (Teledeporte) 13:00
TENIS: Masters de París
Primera semifinal (Movistar) 14:00
Segunda semifinal (Movistar) 16:00
Domingo, 2 de noviembre
FÚTBOL SALA: Champions, main round
Gliwice-Jimbee Cartagena (pc) 19:00
FÚTBOL: Primera Federación
Betis B-Real Murcia (M+/LaLiga) 12:00
Liga EA Sports, jornada 11
Levante - Celta (DAZN) 14:00
Alavés - Espanyol (Movistar) 16:15
Barcelona - Elche (DAZN) 18:30
Betis - Mallorca (Movistar) 21:00
Segunda RFEF
UCAM Murcia-Yeclano 12:00
Minera-Real Jaén 12:00
Puente Genil-Águilas 17:00
Estepona-Lorca Deportiva 18:30
BALONCESTO: Liga Endesa
Barça-UCAM Murcia (DAZN) 17:00
Liga Femenina Endesa
Hozono Jairis-IDK Euskotren (FEB) 13:00
TENIS: Masters de París
Final (Movistar) 15:00
