Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Polideportivo

Agenda deportiva de la semana: qué ver en televisión y los equipos de la Región

Consulta el calendario completo de los equipos y deportistas de la Región de Murcia

Archivo - Imagen del trofeo de la Copa del Rey de fútbol

Archivo - Imagen del trofeo de la Copa del Rey de fútbol / Guillermo Martinez / AFP7 / Europa Press - Archivo

Dioni García

Dioni García

Intensa semana la que empieza con la primera eliminatoria de la Copa del Rey de fútbol, el Masters 1000 de París con Carlos Alcaraz, partidos de competición europa para Jimbee Cartagena, en fútbol sala, y UCAM Murcia y Hozono Global Jairis, en baloncesto, y otro fin de semana repleto de enfrentamientos interesantes y acontecimientos para no perderse.

Lunes, 27 de octubre

FÚTBOL: Liga EA Sports, jornada 10

Betis - Atlético (Movistar) 21:00

TENIS: Masters de París

Primera ronda (Movistar) 11:00

Martes, 28 de octubre

FÚTBOL: Copa del Rey, 1ª ronda

UCAM Murcia-Cádiz (por confirmar) 19:30

-Liga de las Naciones F, vuelta semis

Suecia- España (La 1) 19:00

Miércoles, 29 de octubre

FÚTBOL: Copa del Rey, 1ª ronda

Los Garres-Elche (Movistar) 19:00

Cieza-Córdoba (por confirmar) 20:00

Lorca-Almería (por confirmar) 20:00

P. Genil-Cartagena (por confirmar) 20:30

BALONCESTO: FIBA Europe Cup

Lublin-UCAM Murcia (Popular) 18:30

EurcoCup Women

Hozono Jairis-Student (FIBA Youtube) 20:30

Jueves, 30 de octubre

FÚTBOL: Copa del Rey, 1ª ronda

Real Murcia-Antequera (pc) 21:00

FÚTBOL SALA: Champions, main round

Zalguiris-Jimbee Cartagena (pc) 16:00

Las mejores imágenes de la victoria del Jimbee contra el Barça

Las mejores imágenes de la victoria del Jimbee contra el Barça / Loyola Pérez de Villegas

Viernes, 31 de octubre

FÚTBOL: Liga EA Sports, jornada 11

Getafe - Girona (Movistar) 21:00

FÚTBOL SALA: Champions, main round

Anderlecht-Jimbee Cartagena (pc) 16:00

Sábado, 1 de noviembre

FÚTBOL: Primera RFEF, grupo II

Cartagena-Villarreal B (LaLiga+) 18:00

Liga EA Sports, jornada 11

Villarreal - Rayo (DAZN) 14:00

Atlético - Sevilla (DAZN) 16:15

R. Sociedad - Athletic (Movistar) 18:30

R. Madrid - Valencia (Movistar) 21:00

Liga F

Atlético-Alhama ElPozo (DAZN) 12:00

BALONCESTO: Primera FEB, jornada 6

Caesa Cartagena-Estudiantes (Laliga) 20:00

Segunda FEB

Ciudad Molina-Mataró 19:30

FÚTBOL SALA: Primera División

O Parrulo-ElPozo (Teledeporte) 13:00

TENIS: Masters de París

Primera semifinal (Movistar) 14:00

Segunda semifinal (Movistar) 16:00

Carlos Alcaraz, durante su primer entrenamiento en París de cara al último Masters 1000 de la temporada

Carlos Alcaraz, durante su primer entrenamiento en París de cara al último Masters 1000 de la temporada / Rolex París Masters X

Domingo, 2 de noviembre

FÚTBOL SALA: Champions, main round

Gliwice-Jimbee Cartagena (pc) 19:00

FÚTBOL: Primera Federación

Betis B-Real Murcia (M+/LaLiga) 12:00

Liga EA Sports, jornada 11

Levante - Celta (DAZN) 14:00

Alavés - Espanyol (Movistar) 16:15

Barcelona - Elche (DAZN) 18:30

Betis - Mallorca (Movistar) 21:00

Segunda RFEF

UCAM Murcia-Yeclano 12:00

Minera-Real Jaén 12:00

Puente Genil-Águilas 17:00

Estepona-Lorca Deportiva 18:30

BALONCESTO: Liga Endesa

Barça-UCAM Murcia (DAZN) 17:00

Liga Femenina Endesa

Hozono Jairis-IDK Euskotren (FEB) 13:00

TENIS: Masters de París

Final (Movistar) 15:00

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents