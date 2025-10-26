El UCAM, a recuperar su instinto felino en el regreso de Kurucs

El UCAM Murcia CB tiene el primer duelo ante un conjunto de Euroliga esta mañana en el Palacio de los Deportes (12:30 horas, DAZN). El conjunto de Sito Alonso necesita recuperar ese instinto felino que mostró en las dos primeras jornadas de la competición, en la que fue líder de la ACB, para borrar las dos últimas derrotas sufridas, una en liga y otra en FIBA Europe Cup, frente al Baskonia de Rodions Kurucs. El alero letón, al que en las próximas Ventanas FIBA convocará Sito Alonso en su primera experiencia como seleccionador de Letonia, es una de las muchas amenazas del conjunto de Vitoria, que pese a tener dos bajas importantes como Markus Howard y Trent Forrest, cuenta con un importante arsenal de jugadores que ahora está a las órdenes del italiano Paolo Galbiati, quien cuenta entre sus ayudantes con un buen conocedor del estilo del equipo murciano, el ex del Granada Pablo Pin.

Tanto universitarios como baskonistas están con un balance positivo de 2-1 tras tres jornadas. Los vascos, que aún no conocen la victoria en Euroliga tras seis encuentros, comenzaron la liga perdiendo en Zaragoza (107-88), para después vencer al Real Madrid de Sergio Scariolo (105-100) y el Granada (80-83). Han acusado en su rotación las dos bajas por lesión, a las que se ha añadido la marcha del pívot Luka Samanic.

El UCAM, que ya ha mostrado sus dos caras, necesita sacar su ADN, ese que le dio las victorias ante Andorra y Girona -salvaje defendiendo su aro y desatado en el contrario-, para poder sumar el tercer triunfo del curso antes de visitar al Lublin en la Europe Cup. Es el momento de que los jugadores de Sito Alonso demuestren que han aprendido la lección de Sarajevo, donde el Bosna pasó por encima de los universitarios, anulando sus virtudes y sacando a relucir sus defectos. Volver a ser un conjunto coral -ha pasado de dar 30 asistencias en el primer encuentro a solo 9 ante el Tenerife-, aguerrido en defensa y rebotear con eficiencia, forman parte de ese ADN. Pero si alguno de esos tres pilares fallan, se puede convertir en un rival previsible y sencillo de anular. «Si no tenemos un nivel altísimo de intensidad, no podemos competir contra nadie», apuntó el técnico murcianista en la previa de un choque que será especial para el estonio Sander Riaeste, quien tras nueve años en Vitoria, hizo el pasado verano las maletas para llegar a Murcia en busca de un rol protagonista. Él tendrá que defender durante muchos minutos a un Rodions Kurucs que fue traspasado al conjunto baskonista y que forma parte de la historia del UCAM, con el que fue subcampeón de liga en 2024.

Los murcianistas, que han perdido sus tres últimos encuentros con el Baskonia, al que no ganan desde la segunda jornada de la histórica temporada 2023-2024, buscarán en su primer partido matinal del curso ese triunfo que ayude a demostrar que la lección de Sarajevo está asimilada.