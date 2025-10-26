El UCAM recupera la sonrisa y el músculo en el Palacio (89-84)

El regreso al Palacio de los Deportes ha devuelto la mejor cara del UCAM Murcia CB de esta temporada. Fueron felices aquí los universitarios en la primera jornada de la Liga Endesa, y su sonrisa sigue intacta. Su sonrisa y también su músculo. Especialmente su carácter aguerrido, ambicioso y luchador que se le reclamaba a partir de la intensidad tras su derrotas ante La Laguna Tenerife y en Bosnia en la FIBA Europe Cup. Todo eso parece ahora olvidado, porque la sensación es que el UCAM vuelve a ser el UCAM tras imponerse al Baskonia (89-84) para sumar su tercera victoria en la ACB en cuatro jornadas.

Todo apunta a que el Palacio puede ser de nuevo ese lugar inexpugnable este curso, donde las cotas de los objetivos que se propongan los de Sito Alonso pasarán por lo que sea capaz de hacer en casa. Así lo ha refrendado al imponerse en el primer duelo que ha tenido ante uno de los equipos llamados a estar en el Top-8 de la clasificación, del que no ha tenido piedad y ha sabido sacar provecho de sus dificultades. Al ritmo de un David DeJulius -con 25 puntos y 4 asistencias para un 29 de valoración- que ya parece haber tomado el pulso a la ACB, el UCAM se impuso en un partido que se trabajó desde el salto inicial y que supo masticar incluso cuando su rival más le apretaba.

Encontró el acierto al inicio, no se salió del guión establecido y supo mantenerse en pie en las situaciónes más incómodas. Como cuando Galbiati apostó por un Rodions Kurucs que regresaba a la que fue su casa las dos últimas temporadas, para agitar el encuentro con el jugador letón en el rol de pívot. Después de contar con una renta de hasta 12 puntos, un parcial de 0-9 en el último cuarto hizo saltar las alarmas. Sin embargo, los chispazos de calidad de Sant-Roos, el trabajo incansable de Cate, el ímpetu de un Raieste que ha caído de pie en Murcia y el acierto de Nakic desde el perímetro fue el cóctel perfecto para hacer más grande la herida del Baskonia.

Dylan Ennis, escolta del UCAM Murcia, durante el partido. / Juan Carlos Caval

El arranque esperado

Encontró el acierto y la intensidad que le había faltado al UCAM Murcia en sus dos últimos encuentros en unos primeros minutos que se jugaron al ritmo de David DeJulius. El base universitario dejó sobre la pista un rico abanico de recursos, ya no solo en la anotación, sino en movimientos y toma de decisiones que permitieron a los de Sito Alonso llevar el ritmo en este arraque. Con un 3/5 en triples en los primeros cinco minutos, por mediación del norteamericano y Nakic, el UCAM dominó el marcador ante un Baskonia que poco a poco fue mermando a la defensa local, especialmente en la pintura, para mantenerse siempre cerca (17-13). Con las rotaciones, el cuadro murciano consiguió revolucionar el partido al elevar su nivel defensivo, y tuvo la oportunidad de ampliar la renta si llega a estar más acertado tras un triple de Sant-Roos (22-19). La primera canasta de Kurucs, en su regreso al Palacio, apretó algo más el tramo final de un primer cuarto que se llevó el UCAM con un triple de Forrest (26-21).

Aguanta los golpes

Los universitarios supieron frenar el paso adelante que intentó dar el Baskonia en el incio del segundo cuarto. Y es que las canastas de Forrest y Sant-Roos, junto a una gran acción de Cate en la pintura, provocó el tiempo muerto de Paolo Galbiati en tan solo un minuto y medio (32-23). Surtió efecto, porque el Baskonia le pegó un mordisco de 0-4 a la ventaja en este tramo y fue entonces Sito Alonso el que tuvo que pararlo (32-27). De hecho, una técnica sobre el madrileño parecía dar más alas al momento de los vitorianos, pero supo aguantar un UCAM que no se salía de su guion de partido. Fue entonces cuando una canasta a la contra, fruto de una recuperación gracias a su intensidad defensiva, reactivó tanto al Palacio como a un equipo murciano que dominaba de manera clara el rebote (40-28). El Baskonia intentó dar un último arreón en la primera mitad, y fue cortado por Dylan Ennis al conseguir anotar por primera vez en una acción en la que sacó en adicional. Sin embargo, en este intercambio de canastas, que en un primer momento parecía favorecer a los visitantes, se sacó de la chistera Sant-Roos primero un lanzamiento sobre la bocina y después un pase medido a Cate para terminar por noquear a los de Galbiati (49-38).

David DeJulius, base del UCAM Murcia, celebrando el triunfo. / Juan Carlos Caval

DeJulius pone el brillo

El UCAM puso el trabajo y DeJulius el brillo en el inicio de una segunda mitad en la que el base anotó 7 puntos en menos de cuatro minutos ofreciendo de nuevo un amplio y bonito repertorio de recursos para fabricarse sus propios lanzamientos. Así alcanzó los 20 puntos y lideró a un equipo murciano que parecía tener controlado al Baskonia, al ser el dueño del ritmo de juego, pese a sus intento por recortar (56-45). Raieste irrumpió para levantar al Palacio con un espectacular robo y un mate que levantó a todos los aficionados. A partir de ahí, el UCAM funcionó como un cohete. Con un arranque y una explosividad para castigar cada fallo del Baskonia y acudiendo al tiro libre, al estar su rival en bonus, donde pudo ampliar su ventaja si llega a convertir sus lanzamientos (63-45). Sin embargo, un parcial de 0-7, con cinco puntos de Kurucs, obligó a Sito Alonso a solicitar tiempo muerto para ajustar a su equipo a dos minutos para acabar el cuarto (63-52). Forrest apagó el fuego desde el triple cuando el Baskonia seguía recortando, pero el buen momento de Kurucs, emparejado con Cacok, permitió darle vida al conjunto vitoriano (68-62).

Rodions Kurucs, exdel UCAM Murcia, ante Cate. / Juan Carlos Caval

Kurucs, un difícil enemigo

Apareció de nuevo Sant-Roos para hacer magia cuando más lo necesitaba el UCAM. Primero para bailar con el balón por toda la pista hasta anotar a la contra, y después para sacar uan falta a Diallo en la siguiente acción (74-66). El ritmo de partido creció, con ataques fallidos de una canasta ahora en los que el UCAM salía beneficiado por su ventaja, pero que Spagnolo redujo por debajo de los diez (74-66). Con Kurucs de nuevo como pívot es cuando el Baskonia se encontraba más cómodo, especialmente en ataque, para plantarle cara a los universitarios y provocarles dudas a cinco minutos para el desenlace (77-72). Los de vitorianos encontraron grietas en la pintura y esa era su vía de anotación, por eso Sito Alonso dio entrada a Nakic y Cacok, al que motivó antes de saltar, para tratar de cambiar el guion. Dicho y hecho. Porque en la primera posesión el ala-pívot convirtió un triple que allanaba el camino (82-72) y en la siguiente acción fue el norteamericano el que dejó su sello con un espectacular mate. A partir de ahí, el partido pasó a escenario a campo abierto en el que el UCAM parecía moverse algo mejor a dos del final (86-78). Supo tener la paciencia necesaria para compartir el balón y encontrar la mejor opción de tiro, pero la presión del Baskonia surtió efecto en una posesión definitiva que acabó con antideportiva de Raiste a Kurucs a un minuto para la conclusión (86-82). No perdió los nervios el equipo universitario, y DeJulius sentenció el triunfo desde el tiro libre (89-84).